Vecinos de Oro Verde y zona sur de Paraná rechazan proyecto para trasladar el Volcadero

Tras la intimación judicial a la Municipalidad de Paraná para trasladar el Volcadero, los vecinos de Oro Verde se movilizan para rechazar su instalación en cercanías a la localidad, bajo la fachada de “Parque Ambiental”, supo ANALISIS.

En ese marco, conformaron una asamblea y presentarán este lunes por Mesa de Entradas una carta dirigida al intendente de Oro Verde, César Clement, en la que manifiestan la “preocupación” y “rechazo” al proyecto denominado “Parque Ambiental” por considerar que, “en los hechos implicaría la disposición de residuos (incluso provenientes de otras localidades de alrededores) en la ciudad”.

Al respecto, plantean que “este tipo de iniciativas impactan de manera directa en la salud, el ambiente y la calidad de vida de toda la comunidad, generando riesgos de contaminación, proliferación de vectores y afectación del desarrollo sustentable de Oro Verde”. “Entendemos que una decisión de tal magnitud no puede avanzar sin garantizar la debida información, transparencia y participación ciudadana conforme a lo establecido en la normativa vigente”, advierten.

ANALISIS tuvo acceso a la misiva que presentarán los vecinos ante el intendente de Oro Verde.

A la movida de rechazo se sumó la Vecinal de las Américas, que abarca a barrios del kilómetro 5½ de Paraná, que anunció en redes sociales: “Con respecto al basural que se está queriendo trasladar a Oro Verde, ya estamos tratando dicho tema debido a que nuestra jurisdicción delimita con dicha ciudad y perjudica a una zona poblada que es la conocida como kilómetro 5½. Ya que lindante a este barrio comienzan los terrenos del Ejército donde se dice se trasladaría el Volcadero”.

También los vecinos de la zona de barrio Santa Lucía y la Asamblea Ciudadana Vecinalista que se reúne este lunes tratarán la problemática.

En el contexto de movilización, los vecinos de Oro Verde comenzaron a realizar volanteadas en la localidad y a pegar afiches en los comercios rechazando el proyecto y exigiendo más información. Además, informaron a ANALISIS que se logró que el municipio convocara a una reunión a concretarse este miércoles 6 de mayo a las 19 horas en el quincho del Polideportivo Municipal. Participarán el intendente, la viceintendenta, concejales de Juntos por el Cambio y el vecinalismo, así como también un grupo de abogados que representan los intereses de los vecinos.

La versión municipal

Ante la fuerte movilización que el tema provocó en Oro Verde, el Gobierno municipal efectuó una aclaración a través de sus redes sociales:

“El Gobierno municipal de Oro Verde aclara la información que tomó estado público acerca del Parque Ambiental presentado hace unos días donde la localidad figura como el lugar más viable para su ubicación.

Sobre la conformación del Consorcio el intendente César Clement explicó: “Desde el inicio de esta convocatoria de la Provincia decidimos ser parte del consorcio porque queremos tener voz y voto en decisiones que son muy importantes para nuestra localidad. El proyecto aún está en sus inicios, sólo tenemos precisiones generales y el martes se presentó la posible ubicación, a pocos kilómetros de Oro Verde, dentro de nuestro ejido”.

“Personalmente quiero aclarar mis dichos públicos: lo que mencioné fue la posibilidad de analizar alternativas dentro de un esquema regional, de ninguna manera es una decisión tomada, ni un proyecto definido para Oro Verde”.

Acerca del lugar que se presentó en la reunión realizada en el CPC, Clement afirmó: “No entregamos ningún terreno para el Parque Ambiental. De hecho, el inmueble señalado está cedido en comodato al Frigorífico Alberdi (Res. O11/MOV/2025) para el traslado de sus lagunas de tratamiento en el marco de un trabajo de dos años entre el Municipio, la empresa y la Secretaría de Ambiente de la Provincia para solucionar el problema ambiental más grave que tiene la ciudad”.

También destacó que desde el Municipio se trabajó en el Plan Base con instituciones y vecinos junto a la Secretaría de Planificación e Inversión Pública de la provincia, la Fundación “En Obras” y la Cátedra de la UNESCO Jdl “Ciudades intermedias” que marca lineamientos generales acerca de hacia dónde debe crecer Oro Verde y el uso del suelo en distintas zonas. El resultado es un crecimiento urbanístico para la zona oeste (donde se propuso el Parque) y se había avanzado en un proyecto que fue enviado al Concejo Deliberante y que aún no ha tenido tratamiento. Esperamos que pueda ser analizado a la brevedad para darnos una herramienta sobre la ubicación en este momento.

Sobre el proyecto del Parque Ambiental

El intendente César Clement destacó: “Desde el municipio vamos a trabajar para tener lo antes posible la información y el proyecto para darlo a conocer a la sociedad y poder analizar en profundidad de qué se trata. No tenemos un detalle sobre el impacto ambiental ni las tecnologías que se usarían en el tratamiento de los residuos. El estudio que nos presentaron sólo fue acerca de la ubicación”.

“En este momento hago un compromiso público de nuestro Gobierno: vamos a generar instancias para debatir este proyecto con la ciudadanía. Además, queremos convocar ni bien lo tengamos a las Facultades e instituciones que producen conocimiento en nuestra localidad que son muchas, como lo hicimos en otras instancias. El problema de los residuos existe y hay que resolverlo, pero tiene que ser con planificación, responsabilidad y transparencia. Quienes eligieron Oro Verde para vivir lo hicieron por muchos factores, pero sabemos que el ambiente es uno de los pilares que tenemos que preservar por nuestras familias”, señaló.

“No voy a hacer nada a espaldas de los vecinos ni mucho menos acompañar una iniciativa que perjudique a nuestra localidad. Entiendo la preocupación que se generó, porque es la misma que tenemos como Gobierno”, finalizó.