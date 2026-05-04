Comienza el ciclo "Literatura, infancias: entre.ver.arte"

Está destinado a estudiantes, docentes, escritores, editores, bibliotecarios y mediadores culturales, entre otros. Es organizado por la Editorial Municipal Paraná, junto a los Profesorados de Educación Inicial, Primaria, Especial y de Artes Visuales de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Uader.

La propuesta consta de cuatro jornadas presenciales en los que se abordarán los siguientes ejes: "¿De qué hablamos cuando hablamos de literatura infantil o para las infancias?"; "Poesía tradicional y contemporánea"; "Narrativa tradicional y contemporánea" y "La imagen en la literatura contemporánea".

Los encuentros se desarrollarán en el Centro de Promoción de la Lectura Rosa y Dorada, sede de la Editorial Municipal, ubicado en Avenida Laurencena 1240, y serán de carácter gratuito. Las personas interesadas deberán inscribirse a través de un formulario de Google ya que la propuesta contará con un cupo limitado de 40 participantes.

Quienes asistan recibirán certificados de participación, siempre que concurran a al menos tres de los encuentros. La certificación será otorgada por la Secretaría de Extensión y Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Uader.

La propuesta, que se enmarca en un Proyecto de Extensión de Cátedra (Pecat), tiene por finalidad generar encuentros de intercambio y discusión en torno a los textos literarios para las infancias así como también en torno al arte visual.

El equipo está integrado por docentes y estudiantes de la Fhaycs: Carina Sione, Ana Zanelli Pons, Agustín Tuchin, Adriana Gómer, María José Muteverría, Paula Piacenza, Gabriela Olivari, Myriam Olego, Antonella Acosta, Diego Arellano y María Borzatta.

El cronograma previsto es el siguiente:

Encuentros – Temas – Días (sábados) – Horario: 9:30 a 11.

1° encuentro

¿De qué hablamos cuando hablamos de literatura infantil o para las infancias?

9 de mayo

2° encuentro

Poesía tradicional y contemporánea

6 de junio

3° encuentro

Narrativa tradicional y contemporánea

27 de junio

4° encuentro

La imagen en la literatura contemporánea

18 de julio

Inscripción en este enlace.