Hockey sobre césped: Rowing, campeón por duplicado en el Regional de Clubes

El Paraná Rowing Club se quedó con toda la gloria en el Campeonato Regional de Clubes (CRC) NEA A de hockey sobre césped que se disputó en Rosario. Es que la entidad de la capital entrerriana se subió a lo más alto del podio en caballeros y en damas.

En el Estadio Mundialista Luciana Aymar, en la rama masculina, el Remero se midió con el Club República de Italia de Concepción del Uruguay, al que derrotó por 2 a 1. Mateo Bonnín, a los 7 minutos del primer tiempo, abrió la cuenta para los de La Histórica; mientras que el goleador del certamen, Genaro Molteni, dio vuelta la historia a los 10 minutos del cuarto inicial y a los nueve minutos del cuarto parcial para llegar a los 11 tantos.

De esta manera, Rowing redondeó una campaña perfecta, en la que ganó sus seis partidos: 4 a 0 a Hípico de Concordia, 4 a 0 a Paysandú Golf Club, 4 a 1 a Taragüy de Corrientes en la primera fase; 7 a 1 a Hockey Club de Resistencia en semifinal y a República de Italia 2 a 1).

En la categoría Damas, la historia se definió con el clásico de Paraná: Rowing ante Estudiantes. Tras un partido cerrado, el marcador finalizó igualado sin goles, por lo que la definición del título se estiró a los penales australianos. En esta instancia, el PRC se impuso por 2 a 1.

Así, Rowing gritó campeón tras una campaña en la que sólo ganó un partido y empató los cuatro restantes: en la primera fase fue 1 a 1 con Náutico El Quillá de Santa Fe, 2 a 1 con Atlético del Rosario B y 2 a 2 con Talleres Rojo. En la semifinal fue 1 a 1 (2-0 en penales) con Newell’s Old Boys y la final 0-0 (2-1) con Estudiantes Negro, señala Uno Entre Ríos.

Al último lugar del podio en el CRC NEA A se subió el otro representante que tuvo la Federación Entrerriana de Hockey (FEH), Talleres Rojo, que en el partido por el tercer y cuarto puesto se impuso en un partidazo sobre Newell's. Tras igualar 4-4, ganó 4-3 en los penales.