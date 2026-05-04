Hockey sobre césped: Rowing, campeón por duplicado en el Regional de Clubes

Rowing se consagró campeón por duplicado en el Campeonato Regional de Clubes de hockey sobre césped.
El Paraná Rowing Club se quedó con toda la gloria en el Campeonato Regional de Clubes (CRC) NEA A de hockey sobre césped que se disputó en Rosario. Es que la entidad de la capital entrerriana se subió a lo más alto del podio en caballeros y en damas.
En el Estadio Mundialista Luciana Aymar, en la rama masculina, el Remero se midió con el Club República de Italia de Concepción del Uruguay, al que derrotó por 2 a 1. Mateo Bonnín, a los 7 minutos del primer tiempo, abrió la cuenta para los de La Histórica; mientras que el goleador del certamen, Genaro Molteni, dio vuelta la historia a los 10 minutos del cuarto inicial y a los nueve minutos del cuarto parcial para llegar a los 11 tantos.
De esta manera, Rowing redondeó una campaña perfecta, en la que ganó sus seis partidos: 4 a 0 a Hípico de Concordia, 4 a 0 a Paysandú Golf Club, 4 a 1 a Taragüy de Corrientes en la primera fase; 7 a 1 a Hockey Club de Resistencia en semifinal y a República de Italia 2 a 1).
En la categoría Damas, la historia se definió con el clásico de Paraná: Rowing ante Estudiantes. Tras un partido cerrado, el marcador finalizó igualado sin goles, por lo que la definición del título se estiró a los penales australianos. En esta instancia, el PRC se impuso por 2 a 1.
Así, Rowing gritó campeón tras una campaña en la que sólo ganó un partido y empató los cuatro restantes: en la primera fase fue 1 a 1 con Náutico El Quillá de Santa Fe, 2 a 1 con Atlético del Rosario B y 2 a 2 con Talleres Rojo. En la semifinal fue 1 a 1 (2-0 en penales) con Newell’s Old Boys y la final 0-0 (2-1) con Estudiantes Negro, señala Uno Entre Ríos.
Al último lugar del podio en el CRC NEA A se subió el otro representante que tuvo la Federación Entrerriana de Hockey (FEH), Talleres Rojo, que en el partido por el tercer y cuarto puesto se impuso en un partidazo sobre Newell's. Tras igualar 4-4, ganó 4-3 en los penales.