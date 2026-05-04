Rubén Flotta y la derrota de River: “Fue un desastre”

River perdió con Atlético Tucumán y dejó una pobre imangen frente a su gente en el Monumental.

En su columna semana en el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Flotta analizó en el comienzo el andar de River Plate en el torneo. “Fue un desastre, de hecho, Atlético Tucumán hacía más de un año que no ganaba de visitante. De todos modos, hay que aclarar algo, desde que Coudet tomó el equipo lo había levantado en resultados nada más, pero en funcionamiento no, porque ganaba y dejaba duda y en fútbol se paga eso, es peligroso ganar y jugar mal”.

A lo que agregó: “Falcioni (DT de Atlético) es un viejo zorro y planteó bien el sistema táctico, le cerró lo espacios y lo contragolpeó. River no dio dos pases bien, un equipo ancho y largo, que tiene una carencia de juego colectivo importante”.

Más adelante, el entrenador se refirió al andar de Boca: “Está pasando un gran momento, el fin de semana ganó un equipo alternativo entre comillas, pero con ese mismo equipo le ganó a Talleres, a Defensa y Justucia y Central Córdoba, además empató ante Independiente”.

Y añadió: “Úbeda creo que le agarró la mano y el equipo está jugando bien”.

Enseguida analizó el pobre presente de Racing. “Muy pocas veces vi que un equipo que se clasifique sea despedido por una silbatina. La gente no salió conforme, fue muy malo lo del equipo, clasificó gracias a que Banfield le ganó a Barracas Central, sino no lo hacía”.

Escuchá toda la columna acá: