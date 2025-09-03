Canapino disparó contra Werner tras Río Cuarto: “No me gusta correr así pero él te invita a hacerlo”

Agustín Canapino y el paranaense Mariano Werner se llevaron todos los focos de atención durante la definición que disputaron las TC Pick Up en el autódromo de Río Cuarto. El arrecifeño y el entrerriano volvieron a cruzarse en pista en esta séptima fecha de la temporada 2025, luego de lo que había sido su polémico duelo en San Nicolás.

A pocas vueltas del final de la carrera, Canapino tomó la delantera tras un pequeño despiste de Werner y el abandono de Ignacio Faín. Al recuperar rápidamente el segundo lugar, el entrerriano y el arrecifeño protagonizaron un gran duelo por la punta. Finalmente, tras la salida del auto de seguridad, el referente de Ford quedó fuera de competencia debido a una rotura de motor.

Tras la competencia, Canapino fue bastante crítico a la hora de dar su punto de vista sobre lo que fue su duelo con Werner: “No me gusta correr así, pero él te invita a hacerlo”, dijo Canapinp.

A lo que agregó: “Todo dentro del supuesto reglamento, así que todo en orden. Mariano tenía una camioneta de otra liga. Estuvo en otra dimensión durante todo el fin de semana. Yo quedo adelante porque fuimos aprovechando situaciones. A partir de ahí fue defenderme con uñas y dientes”.