Aprevide aplicó el derecho de admisión tras la barbarie en Independiente-Universidad de Chile

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) comunicó las sanciones tras los gravísimos incidentes en Avellaneda: derecho de admisión por tiempo indeterminado para 41 barras de Independiente y los hinchas de la Universidad de Chile no podrán asistir a partidos en la provincia de Buenos Aires hasta fines de 2027. Mientras, se desarrolla la audiencia en Asunción y se espera el inminente fallo de la Conmebol sobre el partido.

El pasado 20 de agosto, en el Libertadores de América-Ricardo Bochini, el encuentro entre el Rojo y La U por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana (que iba 1-1 y con 2-1 a favor de los chilenos en el global), fue suspendido apenas comenzó el segundo tiempo por incidentes.

La noche terminó con escenas de violencia extrema pocas veces vistas en Argentina y escalofriantes imágenes: corridas, detenidos, destrozos, sangre y el ataque salvaje de barras de Independiente a simpatizantes chilenos en la tribuna, linchamiento que dejó heridos de gravedad.

En el comunicado, Aprevide resalta que, en la previa del partido, un grupo de violentos de la parcialidad chilena prendió fuego una butaca. Además, que destrozaron los sanitarios y, con lo que obtenían de allí, después arrojaron "elementos contundentes" a los hinchas de Independiente que estaban en la Pavoni baja.

Luego visualizaron que "varios simpatizantes de la facción local" se movilizaron desde las tribunas "Santoro y Pavoni baja" y que, posteriormente, por "zonas internas del estadio" y tras "romper la reja" lograron llegar al sector donde estaban los hinchas de la Universidad de Chile.

La Agencia dispuso el derecho de admisión para 41 barras de Independiente, protagonistas del ataque salvaje a hinchas chilenos. "Esta Agencia continúa trabajando en la identificación de mas simpatizantes que infringieron la normativa, a los efectos de ampliar la presente resolución de prohibición de concurrencia administrativa, y poner el material probatorio a disposición de la justicia interviniente", afirman.

Además, los hinchas de la Universidad de Chile no podrán ir a ningún tipo de espectáculo deportivo -partidos oficiales o amistosos- en provincia de Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre de 2027, publica TyC Sports.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N° 4 del Departamental Judicial de Avellaneda, a cargo de Mariano Zitto. El fiscal investiga "atentado, resistencia a la autoridad agravada" y "otras tantas Investigaciones Penales Preparatorias atento la pluralidad de víctimas", según detalla Aprevide en el comunicado.

Por otra parte, luego de la suspensión del partido con Platense (que iba a disputarse el domingo 24 de agosto en Avellaneda), ahora las autoridades definen qué pasará con el duelo entre el Rojo y Banfield, programado para el sábado 13 de septiembre en el Libertadores de América. Según le informaron a TyC Sports, la dirigencia de Independiente es optimista en que el equipo de Julio Vaccari podrá jugar con su público frente al Taladro por el Torneo Clausura.