Estados Unidos confirmó un “ataque letal” contra un barco con drogas procedente de Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó este martes que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un "ataque letal" contra un barco cargado con drogas procedente de Venezuela, poco después de que lo adelantara el presidente Donald Trump.

La novedad sucede en medio de un espectacular despliegue de fuerzas estadounidenses cerca de las costas venezolanas y el alerta del gobierno de Nicolás Maduro por la posibilidad de una ofensiva contra su país.

Las fuerzas estadounidenses "dispararon contra una embarcación (...) que transportaba drogas, muchas drogas", dijo Trump en la Casa Blanca. "Así que la eliminamos", anunció inesperadamente el presidente Trump desde el Salón Oval de la Casa Blanca, cuando había convocado a la prensa para otro tema.

Sin ofrecer detalles sobre el operativo, Trump elogió al "increíble" jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, quien lo puso al tanto del ataque contra el supuesto navío venezolano. "Tenemos una gran cantidad de drogas que llegan a nuestro país desde hace mucho tiempo, y estas provienen de Venezuela. Salen en grandes cantidades de Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que lo eliminamos (el barco)", agregó el mandatario.

La ofensiva fue confirmada poco después por el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de un mensaje en X.

Rubio dijo que que los militares llevaron a cabo un "ataque letal" en el sur del Mar Caribe. Dijo que el "narconavío" había salido de Venezuela y "estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada", lo que significa que estaba en la “lista negra” de Estados Unidos.

El presidente adelantó que se sabrá más "después de esta reunión" en el Despacho Oval, avanzando un posible comunicado de la Administración con más detalles sobre el ataque, que según el mandatario ocurrió momentos antes de su comparecencia.

EE.UU. ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela para combatir el tráfico de drogas que "contaminan" las calles del país norteamericano.

En respuesta, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió este lunes que su país enfrenta la que considera la "más grande amenaza que se haya visto" en América "en los últimos cien años" y aseguró que su nación se declararía "en armas" si "fuera agredida".