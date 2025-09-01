La muestra fotográfica “Retrato de cartas”, de Victoria Yani llega a la Casa de la Cultura

El jueves 4 de septiembre, la fotógrafa entrerriana Victoria Yani presentará su exposición “Retrato de cartas” en la Sala Expandida de la Casa de la Cultura, a partir de las 20. La actividad será con entrada libre y gratuita.

La velada contará con un despliegue artístico integral: habrá dos intervenciones performáticas a cargo de Daiana Lezcano e Ivon Maltese, además de una mesa de tarot coordinada por Anakena Herrera, que acompañarán la propuesta fotográfica.

En “Retrato de cartas”, Yani invita a reflexionar sobre la complejidad de la identidad humana a través del retrato temático. Cada imagen es concebida como una narrativa visual que busca trascender la mera representación física y adentrarse en las emociones, las historias y las facetas ocultas de quienes posan ante la cámara.

La autora explica que el proceso creativo implicó un trabajo minucioso con la iluminación, la composición y la construcción simbólica de cada fotografía. Así, los retratos exploran identidades desde un universo surrealista, combinando lo cotidiano con lo onírico, y proponiendo al espectador una lectura más profunda y personal.

“El objetivo es generar un diálogo con el público, invitarlo a cuestionar sus percepciones sobre la identidad y descubrir la diversidad y riqueza de la experiencia humana”, señala Yani.

La muestra se podrá visitar desde el 4 de septiembre en la Sala Expandida de la Casa de la Cultura de Paraná.