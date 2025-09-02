Dady Brieva se presenta en Santa Fe con un espectáculo de humor

El humorista Dady Brieva llegará a la Sala Mayor del Centro Cultural ATE Casa España de Santa Fe (Rivadavia 2871) con su nuevo espectáculo titulado "Un grito de corazón". Se trata de una propuesta en la que el artista vuelve a su faceta de narrador de historias para reencontrarse con anécdotas, música y personajes que remiten a su propia trayectoria y a experiencias compartidas con el público. La cita será este viernes 5 de septiembre, a las 21:00.

El espectáculo propone un recorrido que va desde recuerdos de la infancia hasta situaciones cotidianas de la vida adulta, siempre en clave de humor. Brieva se presenta en este formato como un relator de escenas que no quedaron registradas en otro lugar más que en la memoria colectiva. Este show forma parte de la nueva etapa artística de Brieva, que en este caso busca un contacto más directo con el público a través de historias personales y personajes que acompañaron su carrera. La propuesta apunta a un estilo intimista, en el que el humor surge de la observación de lo cotidiano y de situaciones reconocibles para distintas generaciones.

Las entradas ya están disponibles en distintas ubicaciones dentro de la sala. Los valores son: Platea A (filas 1 a 14) $30.000 + $3.000 de gastos administrativos; Platea B (filas 15 a 23) $27.000 + $2.700 de gastos administrativos; y Pullman $24.000 + $2.400 de gastos administrativos. Los tickets pueden adquirirse a través de la plataforma Ticketway.

Además, se dispuso un beneficio especial para afiliados y afiliadas de ATE, que podrán acceder a un stock limitado de entradas con descuento. En este caso, los valores serán de $27.000 para Platea A, $24.300 para Platea B y $21.600 para Pullman. Estas entradas estarán disponibles exclusivamente en forma presencial en ATE Social, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 15:30, con la posibilidad de financiación en tres cuotas sin interés.