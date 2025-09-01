Denuncian en Comodoro Py a funcionarios de la Municipalidad de Federación

Un vecino de la ciudad de Federación denunció en Comodoro Py a funcionarios del gobierno local por presuntas irregularidades en la administración de fondos públicos destinados a la construcción de un ecoparque. La presentación advierte que los recursos llegaron de Nación, pero la obra no avanza.

La denuncia fue radicada por el federaense Lucas Toller, con el patrocinio de abogados de la ciudad de Buenos Aires, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.

Toller, emprendedor de la zona y militante de Juntos por Entre Ríos, explicó que la presentación pone el foco en presuntas irregularidades cometidas en la gestión del intendente peronista Ricardo Bravo en torno de la administración de los fondos destinados a la construcción del Ecoparque de Federación, obra gestionada por el municipio en 2022 dentro del programa Casa Común para gobiernos locales.

Según expuso, el denunciante “la Municipalidad habría recibido la totalidad de las remesas previstas, aunque el avance de obra hasta la fecha resulta escaso”.

“El objetivo es esclarecer lo que muchos vecinos se preguntan: por qué tantas obras inconclusas. Ojalá haya una respuesta rápida y un accionar firme de la Justicia. Creo que hoy a nivel nacional se está actuando con mayor claridad en casos de fondos públicos, y este caso puede servir de ejemplo, no solo para Federación sino para todo el país”, expresó Toller.

La denuncia también hace referencia a que, pese a los plazos vencidos, el municipio contrató oportunamente a la empresa Miguel Chaparro Construcciones para la ejecución de la obra, aunque en febrero de 2024 la firma rescindió el contrato de la licitación pública 08/2022, aduciendo incumplimientos por parte del municipio y la falta de remisión de fondos desde la Secretaría de Obras Públicas de la Nación.

Sin embargo, Toller asegura que los desembolsos nacionales ya habían sido girados en su totalidad al municipio en remesas del 30 por ciento inicial y el saldo restante, por lo que debían haberse destinado exclusivamente a la construcción del Ecoparque.

El denunciante advirtió, además, que la paralización de proyectos no es un hecho aislado: “La ciudad tiene varias obras anunciadas, comenzadas y abandonadas, todas con fondos afectados. Fueron meses de pedidos de información difícil de conseguir, verificación de hechos y recopilación de documentación. Tuve que recurrir a abogados costeados de mi bolsillo, porque en el municipio todo parece oscuro y nada se publica”, afirmó.

Consultado sobre los pasos a seguir, Toller indicó que la causa ya está en curso y que serán sus representantes legales quienes continúen con las tramitaciones ante la Justicia Federal. “Estoy buscando la transparencia total en Federación, estoy trabajando para eso. Va a haber novedades en otros temas más sensibles”, concluyó.

Fuente: Chajarí al Día