Básquet: Rocamora se consagró campeón invicto de la Liga Provincial Femenina

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay se consagró campeón de la Liga Provincial Femenina de Mayores tras vencer a Regatas Uruguay por 83-81 en el estadio Juan José Garro, en el segundo encuentro de la serie final. El Rojo cerró la llave 2-0 y volvió a ubicar a Concepción del Uruguay en lo más alto del básquet provincial.

El partido tuvo todos los condimentos de una gran final. Con un ritmo intenso, marcador cambiante y un cierre cargado de dramatismo, la definición llegó en los segundos finales. Así, el equipo dirigido por Laura González coronó una campaña inolvidable y levantó el título de manera invicta.

En lo individual, se destacaron actuaciones sobresalientes en ambos lados. Por el local, Santina Cherot Magri brilló con 26 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias, mientras que en el Rojo la figura fue Antonella González, con un “doble doble” de 20 unidades y 12 rebotes, además de 3 asistencias. También fueron claves los aportes de Paula Santini (25) y Melanie Delsart Izaguirre (16) en el vencedor.

Con el marcador igualado en 79, Melanie Delsart se plantó en 45° y clavó un triple que a la postre resultó decisivo e inclinó definitivamente la balanza para el visitante. Regatas jugó un gran partido y no bajó los brazos hasta la última ofensiva; sin embargo, no pudo con un rival experimentado y que conoce de batallas de peso por su habitual participación en la Liga Nacional.

El título obtenido por Rocamora reviste un valor especial para la ciudad de Concepción del Uruguay. El Rojo devolvió la corona a La Histórica después de cuatro años, ya que el último antecedente había sido Zaninetti en 2021. Además, se trata del segundo título para un equipo de la Asociación Pancho Ramírez en la última década.

El camino de las campeonas fue perfecto: 13 victorias en igual cantidad de presentaciones. Rocamora se quedó con la Primera Fase (7-0), eliminó en cuartos a Atlético Villa Elisa (2-0), en semifinales a Talleres de Paraná (2-0) y en la final superó a Regatas Uruguay (2-0). Una campaña impecable que lo consagró como el mejor equipo de la temporada 2025.