"Noche de Arte Franco-Entrerriana", una propuesta de cine y teatro

El espacio cultural ubicado en la intersección de calles Carbó y 9 de Julio la Casa será escenario de una propuesta especial, que lleva como título "Noche de Arte Franco-Entrerriana". La actividad, organizada en conjunto por la Asociación de Amigos de la Casa de la Cultura de Entre Ríos y la Asociación Francesa Entrerriana (AFE), contará con la presencia del reconocido artista Olivier Pascalin, quien será protagonista tanto de la proyección de cortometrajes como del estreno teatral previsto para el cierre de la jornada. El encuentro está previsto para el jueves 11 de septiembre, a partir de las 19:30.

La programación de la velada se iniciará con una selección de cortometrajes realizados y dirigidos por Pascalin. Entre ellos se proyectarán El ascensor, Memorias de la Rosa, Pinceladas de Libertad y El final. Estas piezas abordan distintas temáticas y buscan invitar a la reflexión del público en torno a cuestiones humanas y sociales. Una vez finalizadas las proyecciones, se abrirá un espacio de intercambio con el propio director y con algunos de los actores que participaron en las producciones, con el propósito de generar un debate abierto sobre los procesos creativos y los contenidos de cada obra.

Posteriormente, la actividad continuará con el estreno teatral de "Al Borde del Abismo". La obra, también a cargo de Pascalin, gira en torno a pensar los vínculos, los límites y las tensiones propias de la condición humana.

La propuesta tiene carácter arancelado, con entradas generales disponibles en dos modalidades: en puerta a un valor de $12.000, o con reserva previa a $10.000. Para los jubilados, la entrada tendrá un costo diferencial, fijado en $10.000 en puerta y $8.000 con reserva anticipada. Las reservas y consultas pueden realizarse al 343 6987315.