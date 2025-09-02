Lucas Cavallero estará a cargo del arbitraje en Córdoba entre Racing y Patronato

Lucas Cavallero dirigirá por tercera vez a Patronato en esta temporada.

Lucas Cavallero fue designado este martes para dirigir el partido entre Racing de Córdoba y Patronato, por la 30ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional. El encuentro se disputará el próximo domingo desde las 18 en el reducto de Nueva Italia.

Cavallero, que ya dirigió a Patrón en esta temporada, será acompañado por Pascual Fernández y Martín Saccone (primer y segundo asistente, respectivamente). Por su parte, Marcelo Sanz será el cuarto árbitro.

Con Lucas Cavallero como réferi, Patronato ganó un partido y perdió otro. Venció a San Martín de Tucumán, por 1 a 0, como visitante, en la Ciudadela por la 20ª fecha. Pero seis partidos después cayó con All Boys, por idéntico resultado, en el estadio Islas Malvinas. Allí, el juez expulsó a Federico Castro y Maximiliano Coronel por agresión mutua.

Patronato (43 puntos) viene de empatar sin goles sus últimas dos actuaciones, con Colegiales y Atlanta, pero necesita ganar para no ceder más terreno –hoy está séptimo– en la zona de clasificación al Reducido. Por su parte, Racing (35) igualó sus últimas dos actuaciones: Almagro (1-1) y Ferro (2-2).

Primera Nacional

30ª fecha:

Zona “A”

Viernes 5 de septiembre

San Miguel - Almagro, a las 15.30

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Iván Aliende

Asistente 2: Javier Mihura

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

Colegiales - San Martin (Tucumán), a las 19 (TV)

Árbitro: Daniel Zamora

Asistente 1: Agustín Méndez

Asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: Julián Jeréz

All Boys - Gimnasia y Tiro (Salta), a las 20

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Lucas Pardo

Asistente 2: Hernán Antola

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

Sábado 6 de septiembre

Atlanta - Güemes (Santiago del Estero), a las 13.30 (TV)

Árbitro: Sebastián Zunino

Asistente 1: Sebastián Raineri

Asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

Domingo 7 de septiembre

Deportivo Madryn - Los Andes, a las 16.15 (TV)

Árbitro: Joaquín Gil

Asistente 1: Iván Núñez

Asistente 2: Juan Viglietti

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

Racing (Córdoba) - Patronato, a las 18

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Pascual Fernández

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz

Lunes 8 de septiembre

Alvarado (Mar del Plata) - Deportivo Maipú (Mendoza), a las 15 en estadio José M. Minella

Árbitro: Gastón Monson Brizuela

Asistente 1: Matías Bianchi

Asistente 2: Malvina Schiel

Cuarto árbitro: Lucas Brumer

Arsenal F.C. - Tristán Suarez, a las 15

Árbitro: Ariel Penel

Asistente 1: Lucas Germanotta

Asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

Quilmes A.C. - Ferro Carril Oeste, a las 19 (TV)

Árbitro: Andrés Gariano

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Yamil Possi

Zona “B”

Viernes 5 de septiembre

Defensores Unidos - Deportivo Morón, a las 15.30 (TV)

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Ernesto Callegari

Asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni

Temperley - Talleres (Remedios de Escalada), a las 20

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Hugo Páez

Asistente 2: Juan Pablo Millenaar

Cuarto árbitro: Diego Ceballos

Estudiantes - Nueva Chicago, a las 20.05 (TV)

Árbitro: Jorge Broggi

Asistente 1: Lucas Ripoli

Asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Sebastián Bresba

Domingo 7 de septiembre

Gimnasia y Esgrima (Mendoza) - Gimnasia y Esgrima (Jujuy), a las 14.15 (TV)

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

Mitre (Santiago del Estero) - Defensores de Belgrano, a las 16

Árbitro: Nelson Sosa

Asistente 1: Federico Cano

Asistente 2: Sebastián Osudar

Cuarto árbitro: Leandro Villanueva

Central Norte (Salta) - Agropecuario Argentino, a las 17 en estadio Padre E. Martearena

Árbitro: Carlos Córdoba

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Martín Grasso

Cuarto árbitro: Mauricio Martín

Chaco For Ever - Chacarita Juniors, a las 19 (TV)

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Adrián Delbarba

Asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

Lunes 8 de septiembre

Almirante Brown - San Telmo, a las 16

Árbitro: Julio Barraza

Asistente 1: Juan González

Asistente 2: Nahuel Rasullo

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

Colón - Estudiantes (Rio IV), a las 19

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Ramón Ortiz

Asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Federico Guaymas