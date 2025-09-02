Lucas Cavallero estará a cargo del arbitraje en Córdoba entre Racing y Patronato

Lucas Cavallero dirigirá por tercera vez a Patronato en esta temporada.
Lucas Cavallero fue designado este martes para dirigir el partido entre Racing de Córdoba y Patronato, por la 30ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional. El encuentro se disputará el próximo domingo desde las 18 en el reducto de Nueva Italia.
Cavallero, que ya dirigió a Patrón en esta temporada, será acompañado por Pascual Fernández y Martín Saccone (primer y segundo asistente, respectivamente). Por su parte, Marcelo Sanz será el cuarto árbitro.
Con Lucas Cavallero como réferi, Patronato ganó un partido y perdió otro. Venció a San Martín de Tucumán, por 1 a 0, como visitante, en la Ciudadela por la 20ª fecha. Pero seis partidos después cayó con All Boys, por idéntico resultado, en el estadio Islas Malvinas. Allí, el juez expulsó a Federico Castro y Maximiliano Coronel por agresión mutua.
Patronato (43 puntos) viene de empatar sin goles sus últimas dos actuaciones, con Colegiales y Atlanta, pero necesita ganar para no ceder más terreno –hoy está séptimo– en la zona de clasificación al Reducido. Por su parte, Racing (35) igualó sus últimas dos actuaciones: Almagro (1-1) y Ferro (2-2).
Primera Nacional
30ª fecha:
Zona “A”
Viernes 5 de septiembre
San Miguel - Almagro, a las 15.30
Árbitro: Felipe Viola
Asistente 1: Iván Aliende
Asistente 2: Javier Mihura
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
Colegiales - San Martin (Tucumán), a las 19 (TV)
Árbitro: Daniel Zamora
Asistente 1: Agustín Méndez
Asistente 2: Sebastián Pumetti
Cuarto árbitro: Julián Jeréz
All Boys - Gimnasia y Tiro (Salta), a las 20
Árbitro: Franco Acita
Asistente 1: Lucas Pardo
Asistente 2: Hernán Antola
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
Sábado 6 de septiembre
Atlanta - Güemes (Santiago del Estero), a las 13.30 (TV)
Árbitro: Sebastián Zunino
Asistente 1: Sebastián Raineri
Asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Juan Pafundi
Domingo 7 de septiembre
Deportivo Madryn - Los Andes, a las 16.15 (TV)
Árbitro: Joaquín Gil
Asistente 1: Iván Núñez
Asistente 2: Juan Viglietti
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
Racing (Córdoba) - Patronato, a las 18
Árbitro: Lucas Cavallero
Asistente 1: Pascual Fernández
Asistente 2: Martín Saccone
Cuarto árbitro: Marcelo Sanz
Lunes 8 de septiembre
Alvarado (Mar del Plata) - Deportivo Maipú (Mendoza), a las 15 en estadio José M. Minella
Árbitro: Gastón Monson Brizuela
Asistente 1: Matías Bianchi
Asistente 2: Malvina Schiel
Cuarto árbitro: Lucas Brumer
Arsenal F.C. - Tristán Suarez, a las 15
Árbitro: Ariel Penel
Asistente 1: Lucas Germanotta
Asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
Quilmes A.C. - Ferro Carril Oeste, a las 19 (TV)
Árbitro: Andrés Gariano
Asistente 1: Juan Pablo Belatti
Asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Yamil Possi
Zona “B”
Viernes 5 de septiembre
Defensores Unidos - Deportivo Morón, a las 15.30 (TV)
Árbitro: Javier Delbarba
Asistente 1: Ernesto Callegari
Asistente 2: Mario Bardina
Cuarto árbitro: Guido Mascheroni
Temperley - Talleres (Remedios de Escalada), a las 20
Árbitro: Bruno Amiconi
Asistente 1: Hugo Páez
Asistente 2: Juan Pablo Millenaar
Cuarto árbitro: Diego Ceballos
Estudiantes - Nueva Chicago, a las 20.05 (TV)
Árbitro: Jorge Broggi
Asistente 1: Lucas Ripoli
Asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
Domingo 7 de septiembre
Gimnasia y Esgrima (Mendoza) - Gimnasia y Esgrima (Jujuy), a las 14.15 (TV)
Árbitro: Bryan Ferreyra
Asistente 1: Gabriel Chade
Asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
Mitre (Santiago del Estero) - Defensores de Belgrano, a las 16
Árbitro: Nelson Sosa
Asistente 1: Federico Cano
Asistente 2: Sebastián Osudar
Cuarto árbitro: Leandro Villanueva
Central Norte (Salta) - Agropecuario Argentino, a las 17 en estadio Padre E. Martearena
Árbitro: Carlos Córdoba
Asistente 1: Manuel Sánchez
Asistente 2: Martín Grasso
Cuarto árbitro: Mauricio Martín
Chaco For Ever - Chacarita Juniors, a las 19 (TV)
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Adrián Delbarba
Asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
Lunes 8 de septiembre
Almirante Brown - San Telmo, a las 16
Árbitro: Julio Barraza
Asistente 1: Juan González
Asistente 2: Nahuel Rasullo
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
Colón - Estudiantes (Rio IV), a las 19
Árbitro: Pablo Giménez
Asistente 1: Ramón Ortiz
Asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Federico Guaymas