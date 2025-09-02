Redengas aumentó un 4% el servicio a partir de septiembre

Los cargo fijo mínimos pasaron de $2.509,79 a $2.598,73 en los hogares asi como también se vieron modificados los cargos adicionales Las pymes con consumos bajos tendrán una tarifa de $233,74. Por su parte los industriales que menos uso de gas realicen tendrán un salto de precio que irá de $138,27 a $141,56.

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) oficializó un nuevo cuadro tarifario que comenzará a regir desde el 1° de septiembre de 2025.

Al respecto, Redengas informó cómo serán las tarifas en Entre Ríos. Las subas impactan en los usuarios residenciales, de servicio general (SGP) y en el régimen de estímulo a la producción (EBP), con incrementos que van del 3% al 4% respecto de los valores de agosto.

Cambios en las tarifas residenciales

Los hogares verán reflejado el aumento en el cargo fijo mensual, que en agosto iba de $2.509,79 a $28.840,83 y desde septiembre pasará a un rango de $2.598,73 a $29.862,85, publicó Apf Digital.

También se ajustaron los cargos adicionales, que ahora se ubican en $215,18 para la mayoría de las categorías y en $351,04 para el nivel de consumo más alto.

En promedio, esto representa una suba del 3,5%, que impactará en todos los segmentos residenciales, desde los usuarios de menor consumo hasta los de mayor demanda

Subas para pequeños comercios y oficinas (SGP)

El Servicio General (SGP), que incluye a pequeños comercios, oficinas y algunas pymes, también tendrá incrementos.

-En los consumos más bajos (hasta 1000 m³), el cargo fijo pasa de $229,93 a $233,74.

-En los consumos más altos (más de 9000 m³), sube de $217,09 a $220,46.

-Para la categoría P3, que abarca consumos especiales, el cargo por los primeros 1000 m³ pasa de $255,59 a $260,32.

En todos los casos, la suba ronda entre 3% y 4%, lo que se traducirá en facturas más caras para los negocios que dependen del gas en su actividad diaria.

Ajustes en el régimen industrial (EBP)

El régimen de Estímulo a la Producción (EBP), dirigido a determinados usuarios industriales, también aumentará:

Para consumos de hasta 1000 m³, el cargo fijo sube de $138,27 a $141,56.

En la categoría EBP3, para consumos de más de 9000 m³, pasa de $141,93 a $145,36.

Estos aumentos se ubican en torno al 3%, y se suman a los costos variables de consumo que pagan las industrias.