Roncaglia viaja a China por cuarta vez desde que es ministro, a la Conferencia Mundial de Seguridad Pública

Este Foro de Cooperación Mundial en Seguridad Pública fue creado en 2022 y tiene su sede permanente en la ciudad de Lianyungang. Se trata de una organización internacional no gubernamental que promueve el intercambio y la cooperación en materia de seguridad pública.

"La idea es compartir el conocimiento y las problemáticas que afectan a las distintas regiones del mundo, articular esta información es importante porque permite a los estados accionar de acuerdo a los delitos, sobre todo de los más graves que son el terrorismo, narcotráfico, pedofilia, las infracciones económicas; y llevar una estadística, un análisis de la situación mundial es una oportunidad para pensar soluciones globales", subrayó el ministro Néstor Roncaglia.

Este año el tema central es la cooperación frente a amenazas globales, la edición 2025 del Foro llevará como lema Forjando juntos la seguridad pública global: Acción conjunta para abordar diversas amenazas.

Estarán presentes funcionarios de fuerzas de seguridad, académicos, expertos internacionales y representantes de empresas, se reunirán para analizar los principales desafíos que enfrenta la seguridad pública en un escenario global complejo.

En paralelo, se desarrollarán subforos temáticos, una Exposición Tecnológica de Seguridad Pública y visitas técnicas, orientadas a enriquecer la experiencia de los participantes.

Cabe destacar que la organización se hace cargo de todos los gastos de viaje y estadía de los participantes.

Cuarta participación

En abril de 2024, el ministro Roncaglia viajó por primera vez durante su gestión a la República Popular China al Foro de Cooperación Global de Seguridad Pública, momento en que fue propuesto como vicepresidente, por haber sido exjefe de la Policía Federal Argentina y exvicepresidente por las Américas de Interpol.

En septiembre del año pasado, fue la segunda oportunidad, en la cual se informó que Roncaglia participó como consejero del Foro, a la vez que expuso y moderó en distintas mesas de trabajo.

En este 2025 ya había viajado, en el mes de abril, a otro encuentro del mismo Foro.

