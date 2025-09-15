Se oficializó la sesión en Diputados para tratar los vetos al Garrahan y Universidades

Se oficializó este lunes la convocatoria a la sesión especial solicitada por la oposición en la Cámara de Diputados, donde se buscará insistir con las leyes de Emergencia Pediátrica (Garrahan) y Financiamiento Universitario, vetadas la semana pasada por el presidente Javier Milei. En las afueras del Congreso se espera una masiva movilización.

La reunión fue citada para las 13, con un temario amplísimo que incluye numerosos emplazamientos de comisiones y un conjunto de decretos, con el fin de rechazarlos.

Las leyes sobre Garrahan y Universidades, nacidas del reclamo de la desactualización presupuestaria y el atraso salarial tanto de médicos como docentes, y demás trabajadores de estos ámbitos, requieren los dos tercios de los votos de los presentes para lograr aprobar su insistencia y que pasen al Senado, donde La Libertad Avanza ya no tiene forma de blindar la decisión presidencial.