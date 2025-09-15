Wanda Nara y Maxi López le dedicaron mensajes a su hijo Valentino: qué le paso

El joven se habría lesionado jugando al fútbol.

Wanda Nara sorprendió a sus seguidores al mostrar una foto de su hijo Valentino López en silla de ruedas, luciendo su ropa deportiva. Si bien no especificó qué le sucedió, se especula que tuvo una lesión jugando al fútbol.

La empresaria publicó una emotiva historia con fotos del adolescente siendo rodeado por sus amigos, otra de mensajes de apoyo de sus hermanas menores y una más de ella sosteniendo la mano de su hijo.

“Bomber. Tu familia está con vos. Te amamos mi vida”, escribió Nara en su cuenta de Instagram.

Valentino, que juega en las inferiores de River, habría sufrido una lesión en su pierna y estaría en espera para pasar por el quirófano.

Su padre Maxi López también le dedicó un mensaje en sus redes sociales en apoyo, por este difícil momento: “Dale bomber. Papá siempre con vos”.

Fuente: Noticias Argentinas.