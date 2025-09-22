Miguel Ángel Russo ya fue dado de alta tras una nueva internación

El director técnico de Boca, Miguel Ángel Russo, ya fue dado de alta este lunes, tras haber sido internado este lunes en la Clínica Fleni. En principio, el experimentado entrenador se presentó para realizarse distintos exámenes médicos programados, pero permaneció en observación; decidieron aplicarle suero para hidratarlo tras notarle algunos signos de debilidad. .

Tras haber estado presente en el partido que este domingo el Xeneize empató con Central Córdoba de Santiago del Estero 2 a 2 en La Bombonera, el DT tuvo que realizarse controles. El plantel contó con el día libre, por lo que no fue necesario que Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, sus ayudantes, se hicieran cargo de las prácticas como ocurrió semanas atrás cuando Russo fue internado.

A principios de septiembre, Miguel Russo había pasado una semana también en el instituto Fleni debido a una infección urinaria que se agravó por su delicada salud. Aquella internación le prohibió comandar algunos de los entrenamientos en este tercer ciclo en el club.

Si bien había recibido el alta el 5 de septiembre, en el club optaron por darle más días para que se recupere y recién se reincorporó a las prácticas el jueves siguiente, en el entrenamiento que se llevó a cabo el equipo en la Bombonera previo al viaje para cruzarse con Rosario Central.

Después de aquel encuentro, el técnico manifestó en conferencia de prensa su malestar por los rumores que habían trascendido sobre su salud. "Hubo muchos que dijeron tonterías. El que sabe sobre su salud es uno mismo", disparó ante los periodistas presentes, consigna TyC Sports.