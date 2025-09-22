Un camión fue consumido por las llamas de un voraz incendio en Concordia

Un camión Volkswagen 19360 ardió en llamas cuando se encontraba estacionado en la parte trasera de un galpón de una empresa de Concordia, ubicado en la intersección de la ruta provincial 22 con calle Los Espinillos.

Un vecino advirtió las llamas en la zona de la fusilera del vehículo y dio aviso a las autoridades. De inmediato, se hizo presente una dotación de Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron en el lugar para sofocar el fuego.

Investigación en curso

Fuentes policiales informaron que se llevan adelante pericias para establecer las causas del siniestro. El objetivo es determinar si se trató de un hecho accidental o intencional.

Hasta el momento no se reportaron personas heridas, aunque el camión registró daños en la zona afectada por el fuego.