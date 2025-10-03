“No tengo el feeling con el auto como en otros fines de semana”, admitió Colapinto

El pilarense no quedó conforme con el funcionamiento de su A525 en Singapur.

Luego de quedar 19º en las primeras dos pruebas del viernes por la 18ª fecha de la Fórmula 1 del Gran Premio de Singapur, el piloto argentino Franco Colapinto analizó su andar en el circuito urbano Marina Bay y confesó: “Me siento bastante inconsistente y no tengo el feeling con el auto como en otros fines de semana”.

En diálogo con Espn, el pilarense explicó: “Me está costando mucho encontrar la estabilidad en la entrada, hace que el auto sea muy impredecible y en un circuito como este se complica. Hay que trabajar para mañana y volver mejor”.

También fue consultado acerca del chaleco de refrigeración que podrán utilizar los pilotos debido a las altas temperaturas que se esperan para este fin de semana y respondió contundentemente: “Es decisión de cada piloto si usarlo o no, pero yo no decidí no usarlo”.

Al hacer un balance general del viernes, Colapinto consideró: “Tuvimos un día productivo probando muchas cosas en el coche. Para eso están los viernes y tenemos muchos datos útiles que analizar esta noche para llegar a la clasificación en la mejor forma posible mañana (sábado). Conseguimos dar muchas vueltas y completar la mayor parte del programa a pesar de una segunda sesión interrumpida por banderas rojas”.

Con respecto al incidente que tuvo cuando rozó uno de los muros del trazado, señaló: “Hacia el final, sentí que el coche progresaba, pero choqué contra el muro en la curva 17 y no mejoré mi tiempo. Hay mucho que mejorar esta noche y en los entrenamientos libres 3”.

En tanto, al referirse sobre la carrera, Colapinto admitió: “Adelantar puede ser complicado aquí, así que empezar lo más arriba posible en la parrilla será crucial para tener un buen fin de semana. Así que seguiremos afinando la configuración para sacar el máximo partido a nuestro paquete”.

El tercer entrenamiento será este sábado 4 de octubre desde las 6.30 horas en la previa de la prueba clasificatoria que tendrá lugar a partir de las 10 (hora argentina).