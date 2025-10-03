Jurado popular de Victoria declaró culpable a un hombre por violación

Este viernes el jurado popular que deliberó en Victoria halló “culpable” a M.P.M.F de los delitos de “abuso sexual agravado por acceso carnal y abuso sexual simple agravados por la condición de guardador”. Fue al término del proceso que se inicio el martes en la ciudad y que dirigió el vocal del Tribunal de Juicio y apelaciones de Gualeguay y juez técnico, Dardo Tórtul.

La audiencia de cesura será el 8 de octubre, a las 9, en la Sala de Audiencias N° 1 de en los Tribunales de Gualeguay.

En el juicio, que se desarrolló a puertas cerradas por tratarse de un delito contra la integridad sexual, actuaron, por el Ministerio Público Fiscal, los fiscales Eduardo Guaita y Flavia Villanueva. En la defensa del imputado, la abogada Luisina Rossi y el abogado Alejandro Ress.

Se trató del centésimo cuadragésimo cuarto juicio que se desarrolló en Entre Ríos desde la implementación de este sistema de juzgamiento penal.