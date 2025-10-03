Entre Ríos ya vibra con el Rally Argentino: Gastón Pasten encabezó el Shakedown

Con la disputa del shakedown, se puso en marcha este viernes el Rally de Entre Ríos. La prueba, que por primera vez se disputa en Diamante y Valle María, tuvo su estreno con un tramo de poco más de tres kilómetros en cercanías de Aldea Protestante. Allí, los binomios tuvieron la posibilidad de probar los autos antes de que el sábado se ponga en marcha la competencia oficial.

En el RC2, el más veloz fue Gastón Pasten / Matías Ramos (Skoda), que con un registro de 1:43.1 marcaron el mejor tiempo del shakedown, dejando en clara sus intenciones para el fin de semana. A poco más de un segundo se ubicó Miguel Baldoni / Gustavo Franchello (Skoda), registrando un tiempo de 1:44.4 en su tercera pasada. Muy cerca, con 1:44.5, completando el tercer tiempo los locales Leandro Bonnin / Emanuel Fernández (Citroen), confirmando que la lucha por la general estará muy apretada.

La RC2 Copa, tuvo como referencia a Diego Miceli / Sergio Daparte (Skoda), fueron los más rápidos con un tiempo total de 1:46.1. A cuatro décimas se ubicaron Claudio Robustelli / Mariano Pissaco (Skoda), mientras que Rodrigo Disalvo junto a Andrés Pissaco obtuvieron su mejor pasada con un tiempo de 1:47.8, en su Citroen C3 Rally2.

En la Copa Toyota, el mejor tiempo correspondió a Carlos Bello / Gustavo Breglia, el único binomio representante de la categoría en esta fecha. El piloto cronómetro 1.56,1 en su mejor pasada con el Yaris GR.

La referencia del RC-MR quedó en manos de Santino Rossi / Martín Baucero (VW Polo), que marcaron el mejor tiempo de la clase con 1:51.5. Muy cerca se ubicaron Mariano Terraza / Agustín Kablan (VW Polo) a solo un segundo, mientras que Gastón González / Claudio Moreno (VW Polo) completaron el trío de punta con 1:52.6, apenas una décima más atrás.

En la RC4 , el más veloz fue Julián Larrosa junto a Gustavo Beccaria, cronometrando un tiempo de 2.05,4 terminando por delante de Juan Saraleguy / Luis Gatica y Alejandro Baratella / Ítalo Baratella, todos a bordo del Peugeot 208.

El RC3 tuvo a la dupla Nicolás González / Gerónimo Bordignon (VW Gol Trend) como los más rápidos, registrando un tiempo de 2.03,7 . Ignacio Villa / Francisco Furnari (Ford Ka) ocuparon el segundo mejor tiempo, mientras que los cordobeses Guillermo Ambrosio / Franco Amaya (VW Gol Trend) completaron el tercer lugar.

Por último, el RC5 tuvo como mejor referencia a Santiago Sabbatini / Ignacio Gómez a bordo de su Ford Fiesta, tras su segunda pasada. En segundo lugar finalizó Matías Nazareno / Nelson Tomada (Ford Fiesta), mientras que el tercero más rápido fue Fernando Muller / Daniel Niballo, en el Peugeot 208.

El shakedown sirvió como anticipo de lo que será una competencia intensa en todas las divisiones. Tras la firma de autógrafos en el Predio Martín Fierro de Diamante, este viernes desde las 20.30 también será el turno de la rampa de largada promocional.