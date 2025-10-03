Detuvieron en Paraná a un hombre condenado por abuso sexual gravemente ultrajante

En cumplimiento de un mandato judicial, personal de la Comisaría Quinta de Paraná llevó adelante este viernes la localización y detención de un hombre en barrio Las Flores. El procedimiento se concretó en el marco de una causa caratulada como “Abuso sexual gravemente ultrajante agravado”.

Tras su arresto, el individuo fue trasladado a la Unidad Penal N° 1, quedando a disposición del Juzgado a cargo del Dr. Juan Francisco Malvasio, Vocal de Juicio y Apelaciones N° 9. La medida respondió a la ejecución de una sentencia vigente en su contra.

Intento de hurto en un supermercado

En otra intervención registrada en la capital entrerriana, personal de la Comisaría Sexta fue alertado para concurrir al supermercado Coto, donde un funcionario policial que realizaba adicional había demorado a un joven tras intentar salir del local con mercadería oculta entre sus prendas.

Al llegar al lugar, los efectivos identificaron al individuo, de 24 años, y comunicaron la situación al fiscal Zenklusen, quien dispuso su correcta identificación y la verificación de antecedentes.

Los elementos sustraídos fueron devueltos al encargado del comercio, mientras que el sospechoso quedó supeditado a la causa.