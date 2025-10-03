La próxima semana inician las capacitaciones presenciales para autoridades de mesa en Entre Ríos

A partir del próximo lunes comenzará en toda la provincia el ciclo de capacitaciones presenciales para las personas designadas como autoridades de mesa en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

Los ciudadanos designados pueden inscribirse en www.padron.gob.ar/cne_turnos/. Para hacerlo deben seleccionar la opción "Turnos para charlas de capacitación", elegir la provincia de Entre Ríos, luego su localidad o la más cercana a su domicilio y, finalmente, el día y horario disponibles. Se destaca que cada charla tiene una duración aproximada de dos horas.

En Paraná, las capacitaciones presenciales se dictarán del 13 al 25 de octubre inclusive, de lunes a sábado, en tres horarios: 10, 13 y 16, en el Consejo General de Educación (Córdoba 305).

En el resto de las localidades de la provincia, las capacitaciones se llevarán a cabo en fechas y horarios específicos para cada ciudad, conforme al cronograma provincial adjunto. Estas instancias se realizarán en universidades, municipios, concejos deliberantes, centros culturales y otros espacios institucionales, en el marco de los convenios firmados con distintas facultades y organismos locales.

El detalle completo de fechas, horarios y lugares por localidad puede consultarse en el cronograma que se adjunta a este comunicado, el cual será también difundido a través de los canales oficiales de la Secretaría Electoral Nacional del Distrito Entre Ríos.

Desde la Secretaría Electoral Nacional se subraya la importancia de que las autoridades de mesa realicen la capacitación presencial, en particular ante la implementación por primera vez de la Boleta Única Papel (BUP).

Modalidades alternativas

Quienes no puedan concurrir a la capacitación presencial pueden realizar la capacitación en línea: www.capacitacionelectoral.gob.ar, seleccionando la opción: autoridades para elecciones de Diputado y Senadores.

Viáticos

Las autoridades de mesa recibirán un viático de 40 mil pesos, con un adicional de 40 mil pesos para quienes realicen la capacitación oficial en cualquiera de sus modalidades.

Consultas

Las líneas habilitadas para consultas son: (0343) 4312636, 4221759, 4316676 o 4314354 (interno 215 capacitación, internos 223 o 234 autoridades de mesa). También se puede escribir al correo: jfparana.secelectoral.capacita@pjn.gov.ar o jfparana.secelectoral-autmesa@pjn.gov.ar.

Registro de postulantes

La Secretaría Electoral Nacional del Distrito Entre Ríos recuerda que continúa abierta la inscripción al Registro de Postulantes para Autoridades de Mesa, dado que se pueden realizar designaciones hasta el propio día de la elección. Los interesados deben inscribirse en www.padron.gov.ar/cne_autoridad/.

(APF)