Wendler Kosman, oro en los Juegos Evita: “Esta vez se dio, gracias al esfuerzo de todos”

El paceño Agustín Wendler Kosman conquistó una de las medallas doradas de la delegación de Entre Ríos en la presente edición de las finales nacionales de los Juegos Evita en Mar del Plata. Tras encabezar el podio, valoró lo conseguido por el esfuerzo que le demandó semejante conquista.

"Vine a buscar lo que quería, necesitaba ganar. Hace mucho que lo venía entrenando y preparando junto a mi familia y mi entrenador Bruno Baldini. El año pasado ya me venía preparando y esta vez se dio, gracias al esfuerzo de todos", destacó.

Agustín compartió la emoción del tramo final de la prueba. "En natación salí cuarto y pude pasar al tercer lugar en la transición. En bici logré quedar primero, pero un corredor de Mendoza me acortaba la diferencia. Fueron momentos de mucho sufrimiento, tanto mío como de mi entrenador que lo vivió a la par, pero sabía que en la última vuelta tenía que dejar todo. Llegué con 17 segundos de ventaja", contó. El triatleta dedicó el podio a su abuelo, recordando que su clasificación la había conseguido en los Juegos JADAR, donde obtuvo el primer puesto.

Manuel Huck y Valentino Ferrier, otros dos destacados

El canotaje también brindó alegrías para la provincia. Manuel Huck, integrante del equipo entrerriano, valoró tanto lo deportivo como lo humano: "La verdad que mucho más que contento con los resultados, creo que no podría haber sido mejor. Individualmente y en equipo anduvimos muy bien. Estos días en los Juegos los estamos viviendo de una forma espléndida y disfrutando al máximo".

Por su parte, Valentino Ferrier destacó el rendimiento colectivo y el espíritu de integración. "Desarrollamos bastante bien la competencia, teníamos expectativas altas y no decepcionamos. Más allá de lo deportivo, me pone muy contento poder conocer gente de otros deportes, y eso es lo mejor que tiene el deporte", subrayó.