Aldosivi venció a Huracán y se aferra al sueño de la permanencia

Este domingo, la acción por la Zona A de la Liga Profesional enfrentó a Aldosivi con Huracán. El partido tuvo lugar en el estadio José María Minella, en el marco de la 12ª fecha del Torneo Clausura. Luis Lobo Medina fue el árbitro, acompañado por Felipe Viola en el VAR.

Aldosivi generó su primera llegada con un intento individual de Martín García. El mediocampista avanzó de izquierda a derecha y sacó un potente remate de larga distancia hacia el costado derecho del arco defendido por Sebastián Meza. Con una buena estirada, el arquero despejó el peligro hacia un costado.

De un tiro de esquina jugado en corto por Aldosivi llegó un contragolpe de Huracán. Matko MIljevic recuperó el balón luego de un intento de centro de Tiago Serrago y se fue al ataque desde su campo hasta el terreno rival. Una vez que estuvo en tres cuartos de cancha habilitó a Rodrigo Cabral, que desde dentro del área remató cruzado ante Jorge Carranza. El remate superó al arquero, pero dio en el poste y nadie llegó a empujar.

Confiado por la suerte de la jugada anterior, Aldosivi atacó y logró la apertura del marcador. El tanto del Tiburón fue a partir de un avance de Facundo De la Vega por el costado izquierdo con el que arrastró la marca y dejó en soledad a Natanael Guzmán, a quien habilitó con un pase al medio. Solo tuvo que empujar el atacante para estampar el 1-0 a los 16 minutos.

El local insistió y tuvo el segundo en los pies de De la Vega, a quien la pelota le quedó luego de un pase fallido de Justo Giani hacia la izquierda. El balón rebotó en un jugador de Huracán y quedó en la posición del asistidor del primer tanto, que sacó un potente remate que Meza despejó al tiro de esquina.

El equipo local siguió buscando en el complemento y esta vez fue Guzmán quien desbordó por derecha y pinchó el centro al área para Franco Rami. El delantero ganó de cabeza, pero su remate se fue por encima del travesaño.

El Globo tuvo dificultades, pero generó una chance clara en una jugada de pelota parada que Leonardo Gil impulsó hacia el área. Carranza salió con la presión de Luciano Giménez y dejó el balón suelto en la posición de Juan Bisanz, que intentó definir con una pirueta que se fue desviada.

Rami tuvo una nueva chance luego de un gran pase entre líneas que lo dejó mano a mano con Meza dentro del área, pero el remate del atacante encontró una buena respuesta del arquero, que despejó al tiro de esquina.

Tras un lateral al área hubo una nueva chance clara para Huracán. Esta vez el balón quedó suelto en la medialuna justo en la posición de Hernán De la Fuente, que remató con la mala suerte de que el disparo se le fue pegado al poste derecho. No pudo ser.

Sobre el final, Aldosivi terminó liquidando el encuentro. Fue luego de un avance por el centro de Tobías Leiva que terminó con pase para Marcelo Esponda. El mediocampista sacó un potente remate cruzado que Meza contuvo dando un rebote más largo de la cuenta al que llegó Giuliano Cerato antes que nadie. El defensor picó la pelota sobre el arquero y marcó el 2-0 con el que terminó el partido. Iban 48 minutos.

El triunfo no sacó a Aldosivi del último lugar de la tabla de su grupo con nueve puntos, pero en la tabla anual superó a San Martín de San Juan (23) y con 24 unidades está a tres de Godoy Cruz, Sarmiento y Talleres (27). El Globo, por su parte, está fuera de puestos de copa y en su grupo permanece octavo, con 16 unidades.

En la próxima fecha, Aldosivi visitará a Racing, el viernes 17, desde las 19; mientras que el Globo será anfitrión de Central Córdoba, el miércoles 22, desde las 19.15.

-SÍNTESIS-

Aldosivi 2-0 Huracán.



Goles:

16’PT: Natanael Guzmán.

48’ST: Giuliano Cerato.



Formaciones:

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Yonathan Cabral, Fernando Román; Martín García, Roberto Bochi; Natanael Guzmán, Justo Giani, Tiago Serrago; Facundo De la Vega.

DT: Guillermo Farré.



Huracán: Sebastián Meza; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral; Luciano Giménez.

DT: Frank Kudelka.



Cambios:

7’ST: ingresó Franco Rami por Facundo De la Vega (ALD).

10’ST: ingresó Agustín Urzi por Rodrigo Cabral (HUR).

21’ST: ingresó Eric Ramírez por Juan Bisanz (HUR).

28’ST: ingresó Marcelo Esponda por Martín García (ALD).

28’ST: ingresó Lautaro Chávez por Natanael Guzmán (ALD).

29’ST: ingresó Tobías Leiva por Justo Giani (ALD).

38’ST: ingresó Hernán De la Fuente por Tomás Guidara (HUR).

38’ST: ingresó Thaiel Peralta por Leonardo Gil (HUR).

41’ST: ingresó Gonzalo Mottes por Tiago Serrago (ALD).



Amonestados:

12’PT: Facundo De la Vega (ALD).

18’PT: Juan Bisanz (HUR).

19’PT: Sebastián Meza (HUR).

1’PT: Tomás Guidara (HUR).

12’ST: Martín García (ALD).

14’ST: César Ibáñez (HUR).

19’ST: Roberto Bochi (ALD).

28’ST: Natanael Guzmán (ALD).

32’ST: Fabio Pereyra (HUR).



Árbitro: Luis Lobo Medina. VAR: Felipe Viola.



Estadio: José María Minella.

Video: Liga Profesional.