Chapur ganó la carrera de la Clase 3 en el Turismo Nacional

Facundo Chapur fue el primero en ver la bandera a cuadros tras 22 vueltas en Rosario.

Este domingo se desarrolló la competencia correspondiente a la décima fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional. Los pilotos de la máxima divisional de la Asociación de Pilotos de Automóviles de Turismo primero se midieron en las series clasificatorias y luego participaron de la final.

En las series, Ricardo Risatti ganó la batería más rápida. Fue la segunda de la mañana y tardó ocho minutos, 44 segundos y 215 milésimas en completar la competencia. Lo siguieron Ever Franetovich y Alfonso Domenech. En esta serie, Exequiel Bastidas terminó quinto.

La segunda batería más veloz fue la primera de la jornada. Acabó en manos de Fabián Yannantuoni, que completó los cinco giros en ocho minutos, 45 segundos y 64 milésimas, seguido por Jorge Barrio y el crespense Joel Gassmann.

En la serie más lenta el ganador fue José Urcerea, que tardó ocho minutos, 45 segundos y 528 milésimas en finalizar los cinco giros. En pista lo siguieron Gastón Iansa y Facundo Chapur.

A continuación llegó la final, con Gastón Iansa como protagonista. El piloto de Fiat superó en una misma maniobra a Ricardo Risatti y José Urcera para arrebatarles el primer lugar. Sin embargo, Facundo Chapur se le acercó rápidamente y se transformó en su principal contendiente.

El cordobés fue imparable y acabó superando a Iansa para quedarse con el primer puesto a bordo de su Citroën, seguido de cerca por quien acababa de superar. Julián Santero realizó una gran remontada y avanzó 12 puestos para acabar en el último escalón del podio en una competencia que tuvo el sorpresivo abandono de Jorge Barrio a poco del final cuando estaba cuarto.

Chapur ganó luego de 40 minutos, 27 segundos y 960 milésimas, seguido de Iansa y Santero. Un poco más atrás quedaron Alfonso Domenech y José Urcera. El crespense Joel Gassmann quedó en el 15° puesto y a Exequiel Bastidas lo excluyeron por una maniobra peligrosa contra Ignacio Fain.

En el campeonato lidera Santero con 286 puntos, 77 más que Barrio, que sufrirá el abandono de este domingo. El tercer puesto del campeonato es de Rodrigo Lugón, que tiene 204,5. Gassmann está sexto con 179,5 unidades.

La próxima competencia, penúltima del campeonato, se desarrollará el fin de semana del 7, 8 y 9 de noviembre en el autódromo Ciudad de Río Cuarto.

Resultados | Turismo Nacional | Clase 3 | Fecha 10 (en Rosario)

1°) Facundo Chapur (Citroën): 40’27”960/1000.

2°) Gastón Iansa (Fiat): a 727/1000.

3°) Julián Santero (Toyota): a 1”172/1000.

4°) Alfonso Domenech (Volkswagen): a 2”62/1000.

5°) José Urcera (Ford): a 3”470/1000.

---

15°) Joel Gassmann (Chevrolet): a 12”576/1000.

---) Exequiel Bastidas (Ford)*.

*Fue excluido por maniobra peligrosa al auto de Ignacio Fain.



Campeonato | Turismo Nacional

1°) Julián Santero (Toyota): 286 puntos.

2°) Jorge Barrio (Chevrolet): 209.

3°) Rodrigo Lugón (Volkswagen): 204,5.

4°) Jerónimo Teti (Chevrolet): 201.

5°) José Urcera (Ford): 201.

6°) Joel Gassmann (Chevrolet): 179,5.

---

29°) Agustín De Brabandere (Ford): 34.

34°) Exequiel Bastidas (Ford): 24,5.

35°) Mariano Werner (Ford): 21.