Primera Nacional: el “Yagui” Forestello y Luis García, los candidatos en Patronato

Luis García, ex DT de Atlanta, es uno de los apuntados por la dirigencia de Patronato.

Por estos días la dirigencia de Patronato continúa con la planificación del plantel que afrontará la temporada 2026 de la Primera Nacional. El primer objetivo al que apuntará la mesa directiva es a confirmar el sucesor de Gabriel Gómez como conductor: Rubén Forestello y Luis García, los candidatos.

Como se conoce desde hace algunas semanas, una de las alternativas es Rubén Forestello, quien se calzó el buzo de entrenador de Patrón en dos competiciones: Torneo de Transición 2016 y la Superliga Argentina de Fútbol siguiente.

La traba es que Forestello tiene contrato hasta el 31 de diciembre con Temperley. En este marco, los directivos del Gasolero le comunicaron antes de la finalización de la fase regular su intención de extender el contrato. El pampeano solicitó tiempo para responder la propuesta.

Si bien son optimistas en la entidad bonaerense, comenzaron a evaluar otras opciones, señala Uno Entre Ríos.

El nombre nuevo es el de Luis García. El entrenador, de 37 años, viene de cumplir una destacada campaña en Atlanta, equipo con el que enfrentó al Rojinegro este año. El Bohemio fue uno de los animadores de la Zona A en la fase regular. Tras liderar el grupo durante la primera rueda el equipo ingresó en una meseta en la segunda mitad del certamen. Esto lo llevó a ceder la cima de las posiciones.

García, que trabajo en las categorías formativas de Boca Juniors y River Plate y tuvo paso por el fútbol ecuatoriano, también registró un gran trabajo en Deportivo Maipú de Mendoza en la temporada 2023. Con el Botellero perdió la final por el segundo ascenso.