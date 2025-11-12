Radar en la ruta 168: Vialidad Nacional no autorizó su instalación y pide información a Santa Fe

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) informó oficialmente que no autorizó la instalación del radar de control de velocidad emplazado sobre la Ruta Nacional Nº 168, en el kilómetro 5,8, sentido descendente hacia la ciudad de Santa Fe, a la altura de Colastiné Sur.

Patricia Almiral, abogada, explicó a El Once que “el radar está colocado desde los últimos días de julio. Desde ahí empezó a registrar infracciones a todos los automovilistas que superaran los 80 km/h. Cuando nos llegan las primeras consultas en relación a la validez o no de este radar y las infracciones que comenzaban a llegar, chequeamos si había sido verificado. Los radares tienen que ser verificados por el INTI para corroborar que estén bien calibrados con la toma de la fotografía y que la información que reflejan sea correcta. Eso, según la información que nos proporcionó INTI, ocurrió recién el 26 de agosto”.

A partir de allí “nos advirtieron muchas personas que todas las infracciones anteriores al 26 de agosto fueron eliminadas de Juzgado Virtual provincia de Santa Fe, que es el lugar donde podemos ingresar y chequear si tenemos infracciones, las cuales son emitidas por la provincia de Santa Fe. Estamos solicitando informes sobre esto. Incluso ahora abrieron un canal para solicitar los reintegros de infracciones anteriores a esa fecha. Esto es porque a mucha gente que le llegaron las notificaciones en aquel momento empezaron a pagar, pero a otros recién les están llegando ahora”.

Comentó también que “Vialidad Nacional solicitó información a la Agencia Provincial de Seguridad Vial, de Santa Fe, para que informen los motivos que originaron la colocación del radar sin permiso, porque no otorgaron habilitación ni autorización. Cuando uno ingresa al INTI para ver qué radares están verificados, no aparece este. Cuando se buscan los radares habilitados en Santa Fe, tampoco aparece. Es información clave y necesitamos que se transparente esta situación”.

“Mi recomendación a la gente es que espere, si es que puede. Hay casos particulares, porque mucha gente necesita vender el auto, a otros se les vencen las multas y otros no quieren perder el pago voluntario y demás. Por otra parte, siempre hay que tener en cuenta que deben estar señalizados. Necesitamos información certera, no caza bobos o esto de no dar información a la comunidad. La información debe ser pública”, agregó.