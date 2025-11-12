TC: con tres entrerrianos, son 49 los inscriptos para correr en La Pampa

Tras su paso por Paraná, la Copa de Oro tendrá su penúltima fecha en Toay.
Con tres entrerrianos, se confirmó la lista de pilotos que serán parte este fin de semana de la penúltima fecha del Turismo Carretera en Toay, La Pampa. De la cuarta cita de la Copa de Oro participarán los paranaenses Mariano Werner y Agustín Martínez, y el uruguayense Nicolás Bonelli (todos con Ford Mustang).
Respecto de los competidores que estuvieron en la convocante competencia en el autódromo de Paraná, habrá dos bajas y una alta. No estarán Gastón Ferrante (Toyota Camry) ni Sebastián Abella (Toyota Camry), mientras que Alan Ruggiero hará su regreso con el Toyota que deja vacante Ferrante.
Cabe destacar que el líder de los playoffs es Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) con un total de 155 puntos y nada menos que cinco triunfos en su haber. Werner marcha 10º con 68 puntos, luego de su tercer puesto en el Club de Volantes Entrerrianos y es difícil su situación en la lucha por el título.
Por su parte, Agustín Martínez logró su primer podio en la categoría como local y hoy, con 235,5 puntos, tiene chances de clasificar entre los tres de último minuto.
Listado de pilotos confirmados:
- Julián Santero (Ford M.) – Fispa Corse
- Mauricio Lambiris (Ford M.) – Maquin Parts
- Mariano Werner (Ford M.) – Fadel Memo Corse
- Valentín Aguirre (Chevrolet C.) – Canning Motorsport
- Santiago Mangoni (Chevrolet C.) – Canning Motorsport
- Marcos Landa (Chevrolet C.) – Pradecon Racing
- Jonatan Castellano (Dodge C.) – Tomas Abdala Racing
- Juan José Ebarlín (Chevrolet C.) – LRD Perfomance
- Agustín Martínez (Ford M.) – Guri Martínez Competición.
- Otto Fritzler (Toyota) – Pradecon Racing
- Christian Ledesma (Chevrolet C.) – Pradecon Racing
- Elio Craparo (Dodge C.) – Hermanos Álvarez
- Gastón Mazzacane (Chevrolet C.) – Coiro Competición
- Norberto Fontana (Chevrolet C.) – Hermanos Álvarez
- Emiliano Spataro (Ford M.) – Escudería G129
- Germán Todino (Ford M.) – JT Racing
- Jerónimo Teti (Ford M.) – JT Racing
- Nicolás Bonelli (Ford M.) – Hermanos Álvarez
- Matías Canapino (Chevrolet C.) – CM Motor Sport
- Martín Serrano (Chevrolet C.) – Giavedoni Sport
- Sergio Alaux (Chevrolet C.) – Giavedoni Sport
- Augusto Carinelli (Ford M.) – Guri Martínez Comp.
- Facundo Chapur (Torino NG) – Trotta Racing
- Facundo Ardusso (Chevrolet C.) – RV Racing
- Agustín Canapino (Chevrolet C.) – Canning Motorsport
- Juan Martín Trucco (Dodge C.) – Di Meglio Motorsport
- Nicolás Trosset (Ford M.) – MV Racing
- Lautaro De La Iglesia (Dodge C.) – Di Meglio Motorsport
- Juan Cruz Benvenuti (Chevrolet C.) – Canning Motorsport
- Luis José Di Palma (Chevrolet C.) – RUS Med Team
- Tobías Martínez (Toyota) – RUS Med Team
- Diego Azar (Toyota) – Azar Motorsport
- Diego De Carlo (Chevrolet C.) – LRD Perfomance
- Kevin Candela (Torino NG) – Candela Competición
- Matías Rossi (Toyota) – Pradecon Racing
- Martín Vázquez (Dodge C.) – MV Racing
- Marcelo Agrelo (Toyota) – Maquin Parts
- Jeremías Scialchi (Ford M.) – DTA Racing
- Jeremías Olmedo (Ford M.) – Moriatis Competición
- Alfonso Domenech (Dodge C.) – SAP Team
- Juan Bautista De Benedictis (Ford M.) – Maquin Parts
- Santiago Álvarez (Chevrolet C.) – Canning Motorsport
- Ignacio Fain (Torino NG) – Trotta Racing
- Nicolás Impiombato (Chevrolet C.) – Impiombato Motorsport
- Marcos Quijada (Chevrolet C.) – Alifraco Sport 11
- Alan Ruggiero (Toyota) – Maquin Parts
- Hernán Palazzo (Toyota) – Coiro Racing Team
- Andrés Jakos (Toyota) – Coiro Racing Team
- José Manuel Urcera (Ford M.) – JPG Racing