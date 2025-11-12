Deportes

TC: con tres entrerrianos, son 49 los inscriptos para correr en La Pampa

12 de Noviembre de 2025 - 18:06
La Copa de Oro del TC

Tras su paso por Paraná, la Copa de Oro tendrá su penúltima fecha en Toay.

Con tres entrerrianos, se confirmó la lista de pilotos que serán parte este fin de semana de la penúltima fecha del Turismo Carretera en Toay, La Pampa. De la cuarta cita de la Copa de Oro participarán los paranaenses Mariano Werner y Agustín Martínez, y el uruguayense Nicolás Bonelli (todos con Ford Mustang).

Respecto de los competidores que estuvieron en la convocante competencia en el autódromo de Paraná, habrá dos bajas y una alta. No estarán Gastón Ferrante (Toyota Camry) ni Sebastián Abella (Toyota Camry), mientras que Alan Ruggiero hará su regreso con el Toyota que deja vacante Ferrante.

Cabe destacar que el líder de los playoffs es Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) con un total de 155 puntos y nada menos que cinco triunfos en su haber. Werner marcha 10º con 68 puntos, luego de su tercer puesto en el Club de Volantes Entrerrianos y es difícil su situación en la lucha por el título.

Por su parte, Agustín Martínez logró su primer podio en la categoría como local y hoy, con 235,5 puntos, tiene chances de clasificar entre los tres de último minuto.

Listado de pilotos confirmados:

  1. Julián Santero (Ford M.) – Fispa Corse
  2. Mauricio Lambiris (Ford M.) – Maquin Parts
  3. Mariano Werner (Ford M.) – Fadel Memo Corse
  4. Valentín Aguirre (Chevrolet C.) – Canning Motorsport
  5. Santiago Mangoni (Chevrolet C.) – Canning Motorsport
  6. Marcos Landa (Chevrolet C.) – Pradecon Racing
  7. Jonatan Castellano (Dodge C.) – Tomas Abdala Racing
  8. Juan José Ebarlín (Chevrolet C.) – LRD Perfomance
  9. Agustín Martínez (Ford M.) – Guri Martínez Competición.
  10. Otto Fritzler (Toyota) – Pradecon Racing
  11. Christian Ledesma (Chevrolet C.) – Pradecon Racing
  12. Elio Craparo (Dodge C.) – Hermanos Álvarez
  13. Gastón Mazzacane (Chevrolet C.) – Coiro Competición
  14. Norberto Fontana (Chevrolet C.) – Hermanos Álvarez
  15. Emiliano Spataro (Ford M.) – Escudería G129
  16. Germán Todino (Ford M.) – JT Racing
  17. Jerónimo Teti (Ford M.) – JT Racing
  18. Nicolás Bonelli (Ford M.) – Hermanos Álvarez
  19. Matías Canapino (Chevrolet C.) – CM Motor Sport
  20. Martín Serrano (Chevrolet C.) – Giavedoni Sport
  21. Sergio Alaux (Chevrolet C.) – Giavedoni Sport
  22. Augusto Carinelli (Ford M.) – Guri Martínez Comp.
  23. Facundo Chapur (Torino NG) – Trotta Racing
  24. Facundo Ardusso (Chevrolet C.) – RV Racing
  25. Agustín Canapino (Chevrolet C.) – Canning Motorsport
  26. Juan Martín Trucco (Dodge C.) – Di Meglio Motorsport
  27. Nicolás Trosset (Ford M.) – MV Racing
  28. Lautaro De La Iglesia (Dodge C.) – Di Meglio Motorsport
  29. Juan Cruz Benvenuti (Chevrolet C.) – Canning Motorsport
  30. Luis José Di Palma (Chevrolet C.) – RUS Med Team
  31. Tobías Martínez (Toyota) – RUS Med Team
  32. Diego Azar (Toyota) – Azar Motorsport
  33. Diego De Carlo (Chevrolet C.) – LRD Perfomance
  34. Kevin Candela (Torino NG) – Candela Competición
  35. Matías Rossi (Toyota) – Pradecon Racing
  36. Martín Vázquez (Dodge C.) – MV Racing
  37. Marcelo Agrelo (Toyota) – Maquin Parts
  38. Jeremías Scialchi (Ford M.) – DTA Racing
  39. Jeremías Olmedo (Ford M.) – Moriatis Competición
  40. Alfonso Domenech (Dodge C.) – SAP Team
  41. Juan Bautista De Benedictis (Ford M.) – Maquin Parts
  42. Santiago Álvarez (Chevrolet C.) – Canning Motorsport
  43. Ignacio Fain (Torino NG) – Trotta Racing
  44. Nicolás Impiombato (Chevrolet C.) – Impiombato Motorsport
  45. Marcos Quijada (Chevrolet C.) – Alifraco Sport 11
  46. Alan Ruggiero (Toyota) – Maquin Parts
  47. Hernán Palazzo (Toyota) – Coiro Racing Team
  48. Andrés Jakos (Toyota) – Coiro Racing Team
  49. José Manuel Urcera (Ford M.) – JPG Racing

