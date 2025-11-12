Alberto Fernández despidió a su perro Dylan en las redes sociales

Dylan fue el perro que Alberto Fernández llevó a la quinta de Olivos.

El expresidente despidió a su perro, que lo acompañó durante su paso por la Quinta de Olivos.

El expresidente Alberto Fernández despidió a su perro Dylan, quien falleció luego de varios meses de dificultades en su salud.

El can había acompañado al exmandatario durante su paso de cuatro años por la Quinta de Olivos.

Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, Dylan vivía junto a Fernández en el barrio porteño de Puerto Madero y tenía un paseador que lo sacaba a diario.

En los últimos tiempos, se lo había visto por el barrio desmejorado y con dificultades para desplazarse.

El mensaje de despedida de Alberto Fernández

“Aunque tal vez nunca te lo dije, siempre esperé que llegaras. Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura. Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado. Compartimos momentos maravillosos colmados de una silenciosa paz y otros llenos de alegría y bullicio”, expresó Fernández en su cuenta de Instagram.

Y agregó: “En los últimos meses te fuiste apagando y hoy, con mucho dolor, te despido.Dylan, mi entrañable amigo, gracias por tanto amor, que creo haber correspondido. Ahora correrás en algún paraíso en el que, seguramente, volveremos a encontrarnos. ¡Hasta siempre, amado Dylan!”.

Fuente: Noticias Argentinas.