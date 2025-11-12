Expectativa por el show de Shakira en Córdoba

La artista se presentará el 14 de diciembre en el Estadio Mario Alberto Kempes.

La superestrella colombiana Shakira volverá a la Argentina para brindar un show que promete ser histórico: el domingo 14 de diciembre de 2025, la artista presentará su gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, marcando el cierre de la etapa latinoamericana de la gira.

Es la primera vez que Shakira regresa a Córdoba tras más de 14 años —su última presentación en la ciudad data de 2011— lo que genera una gran expectativa entre sus fans locales.

El concierto servirá como despedida latinoamericana de su gira, antes de que ésta continúe por Europa y Asia y la producción promete ser de gran escala: cuentan con una orquesta numerosa, importante despliegue audiovisual y técnica internacional.

También se celebra el aniversario de uno de sus discos más emblemáticos: el espectáculo recorre sus grandes éxitos desde los comienzos de su carrera hasta lo más reciente.

La Preventa exclusiva para clientes de bancos será desde el jueves 13 de noviembre a las 18 hasta el viernes 14 a la misma hora. La venta general comenzará el viernes 14 de noviembre a las 18, a través de la plataforma UniversoTickets.

Será una ocasión única para ver a una de las artistas latinas más influyentes de las últimas décadas en una ciudad que la esperaba después de muchos años.

El show combina nostalgia (años de carrera, grandes éxitos) con innovación (producción de gran escala, montaje internacional), lo que lo convierte en un evento tanto para fanáticos de toda la vida como para nuevos seguidores.

Fuente: Noticias Argentinas.