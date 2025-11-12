La Paz: aplicaron un bloqueo en una amplia zona ante un caso sospechoso de dengue

Personal sanitario de La Paz detectó un caso sospechoso de dengue y se realizó un bloqueo epidemiológico de ocho manzanas a la redonda.

El caso fue detectado en la zona de Boulevard 25 de Mayo y calle 3 de Febrero, según se informó a La Sexta desde la Municipalidad de La Paz.

“En el día de hoy se realizó el bloqueo epidemiológico a cargo de los promotores de salud, visitando la manzana del caso sospechoso y las ocho manzanas alrededor”, comunicaron.

Asimismo, recordaron las medidas de prevención para evitar la proliferación del mosquito transmisor de la enfermedad del dengue:

-Tapar tanques, tachos y depósitos de agua.

-Girar todos los recipientes que puedan juntar agua.

-Lavar bebederos, rejillas, canaletas y floreros con agua y cepillo.

-Tirar botellas, bidones, latas, tapitas y todos los objetos que no uses.

-Cambiar el agua de los floreros por arena húmeda.

-Usar repelente.