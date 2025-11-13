Rugby: se presentó formalmente la 41º edición del Seven de la República

La 41º edición del Seven de la República ya se palpita en la capital entrerriana. Fotos: Prensa UER.

Se realizó la presentación de la 41º edición del Seven de la República de Rugby, de la cual formarán parte las 24 uniones de la Argentina, sumado a equipos de Uruguay, Paraguay y Chile, de ambas ramas. El tradicional certamen se disputará el sábado 29 de noviembre y finalizará al día siguiente. En tanto que la conferencia de prensa de lanzamiento contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales.

Ese de recordar que la competencia, organizada conjuntamente por la Unión Argentina de Rugby (UAR) y la Unión Entrerriana de Rugby (UER), contará con el apoyo del Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná.

En tanto que las sedes volverán a ser los escenarios tradicionales del rugby entrerriano: El Plumazo, del Club Atlético Estudiantes, y las canchas de Tortuguita y Yarará, pertenecientes al Paraná Rowing Club.





Expresiones en el lanzamiento

El gobernador Rogelio Frigerio expresó en primer lugar: “Estamos muy contentos y orgullosos de recibir en Paraná una nueva edición del Seven de la República, con equipos de todo el país y de países como Brasil y Uruguay. Estamos seguros que vamos a dejar bien parado a la provincia y al deporte. Esperemos que sean jornadas exitosas, desde el punto de vista deportivo, y que la gente pueda disfrutar de nuestra provincia y de nuestra ciudad capital como sabemos que podemos ofrecerla”.

Más allá de anhelar el éxito de un club de la provincia, aseveró: “Lo importante es la competencia y hacer trascender los valores del deporte y, específicamente, los que intenta transmitir el rugby desde la infancia hasta la competencia”.

Por otra parte, desde la Unión Entrerriana de Rugby, el presidente Martín Cipriani comunicó: “Estamos con un nuevo desafío de organizar el Seven de la República. Estamos muy agradecidos de la Unión Argentina que nos haya dado la posibilidad nuevamente y nos hayan acompañado para este lanzamiento el gobernador y la intendenta”.

Y agregó: “Agradecemos a todos los equipos de trabajo y también fundamentalmente agradecemos el apoyo de las empresas privadas para que el Seven se quede un año más en Paraná”.

Es de recordar que el Seven de la República es considerado uno de los torneos más importantes del país y marca el cierre oficial del calendario rugbístico argentino.