Un jurado declaró culpable a un hombre por abuso sexual simple en Federal

Finalizado el debate, un jurado popular reunido hoy en Federal declaró culpable a S.A.D., por considerarlo autor penalmente responsable del delito de "Abuso sexual simple, agravado por el vínculo, reiterado". Fue en el marco del legajo "S.A.D. s/Abuso sexual con acceso carnal agravado".

Tras conocerse el veredicto del jurado en la sede de la sección local del Colegio de la Abogacía, el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Germán Dri, dispuso que el imputado cumpla prisión preventiva en la Comisaría de Federal hasta la lectura de la sentencia.

Además, el magistrado anunció que la audiencia de cesura, durante la cual las partes brindarán sus argumentos sobre la pena que deberá cumplir el imputado, se realizará el viernes próximo, a las 9, en los Tribunales de Concordia.

Durante el debate el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal Eugenia Molina y los fiscales Mario Guerrero y Martín Irurueta, en tanto que los abogados Rafael y Diego Briceño asistieron al imputado, quien había llegado al juicio en libertad.

Por tratarse la denuncia de un delito contra la integridad sexual, el debate se efectuó a puertas cerradas.

Se trató del centésimo cuadragésimo noveno juicio por jurados realizado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.