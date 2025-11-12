Descarrilaron dos vagones de un tren de carga en San Salvador

El incidente ocurrió cerca de las 3 de la madrugada en la zona de avenidas Malarín y Colón, de San Salvador.

Dos vagones de un tren de carga descarrilaron durante la madrugada de este miércoles en la ciudad de San Salvador, sin que se registraran personas heridas. El hecho ocurrió alrededor de las 3.10, en la intersección de avenida Malarín y avenida Colón, según informó la Jefatura Departamental San Salvador.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un convoy de carga, que circulaba en sentido Noroeste–Sureste, había sufrido el descarrilamiento parcial de los dos últimos vagones. El anteúltimo trasladaba palos, mientras que el último —de tipo contenedor y utilizado habitualmente para transporte de cereales— se encontraba vacío.

Este último vagón quedó obstruyendo parcialmente la circulación vehicular, aunque no provocó daños materiales de gravedad ni afectaciones a personas que transitaban por la zona.

Personal de Tránsito Municipal se hizo presente para señalizar el área y ordenar la circulación, mientras las autoridades ferroviarias coordinaban las tareas necesarias para liberar la vía y retirar los vagones descarrilados.

Fuente: Canal Once