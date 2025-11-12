Francisco Lo Vuolo Trío se presenta con un concierto de jazz este sábado

El pianista Francisco Lo Vuolo se presentará junto a su trío en el espacio Subsuelo Galería Flamingo, ubicado en San Martín 902, en el marco de una nueva fecha organizada por Proyecto Erarte. El concierto propone una noche dedicada al jazz, con un repertorio de standards clásicos, homenajes a grandes referentes del género y composiciones originales del propio Lo Vuolo. La velada tendrá lugar este sábado 15 de noviembre, desde las 21.

El trío está integrado por Francisco Lo Vuolo en piano, Sebastián López en guitarra eléctrica y Cristian López en contrabajo, los tres destacados músicos.

Durante la presentación, el grupo interpretará versiones de obras de figuras como Oscar Peterson y Keith Jarrett, además de piezas originales que Lo Vuolo desarrolló en su trayectoria como compositor y pianista.

Francisco Lo Vuolo es uno de los pianistas más activos del circuito de jazz argentino, y cuenta con una extensa carrera en escenarios del país. Junto a Sebastián y Cristian López, compartió proyectos y colaboraciones que consolidaron una unión musical sostenida en el tiempo.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse a un valor de $15.000 a través de WhatsApp al 343 4808780.