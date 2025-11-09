Del flamante alcalde de Nueva York a la nueva mezquita en la Argentina, el islam en el banquillo

La elección de un musulmán para administrar la principal ciudad de los Estados Unidos, y la construcción de un espacio de oración islámico en Olavarria, reinstalaron los prejuicios y temores en torno a la religión musulmana.

Con su impresionante crecimiento demográfico, el islam se encamina a ser en pocas décadas la religión más numerosa del mundo o, al menos, quedar “cabeza a cabeza” con la suma de todas las denominaciones cristianas, que hacia 2050 rondaran cada una más de 2000 millones de almas, según las proyecciones más serias. Pero no es solo el aumento de fieles musulmanes lo que llama la atención, sino también su expansión en Europa con sus prácticas religiosas y tradiciones culturales que implican un desafío a la integración.

La existencia de naciones teocráticas como Irán, que apoyan el terrorismo -la Argentina sufrió dos terribles atentados-, de grupos de fanáticos que cometen las peores masacres como Estado Islámico o la mayor monstruosidad como el ataque a las Torres Gemelas por parte de Al Qaeda alimentaron la impresión de que el islam no es una religión de paz. Paralelamente, fueron multiplicándose expresiones de islamofobia de la mano de una estigmatización de los musulmanes como personas violentas.

En ese aspecto, el reto de los musulmanes es dejar en claro que integran una religión de paz, tal como se lee en el Corán, y que aquellos que invocan su fe para cometer actos violentos están fuera del islam. El hecho de que no sea una confesión religiosa monolítica y piramidal como lo es la Iglesia católica complica una estrategia en ese sentido. Por lo pronto, está dividido en dos grandes corrientes: los sunitas (mayoritarios) y los chiítas. Además de sectores más observantes y otros más seculares.

Por eso, fue muy valiosa como histórica la llamada Declaración de la Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la Convivencia Común que el Papa Francisco y el Gran Imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb (el líder de los sunitas), suscribieron en 2019 en los Emiratos Árabes Unidos. Allí se rechaza enfáticamente que se utilice la religión para cometer acciones terroristas o justificar la opresión o la guerra, y se promueve la no discriminación religiosa y la defensa de los derechos de la mujer.

La reciente elección de un musulmán, Zohran Mamdani, como alcalde de Nueva York volvió a poner sobre el tapete las prevenciones sobre el islam y, sobre todo, desde una mirada geográficamente distante, si era parte de un avance de los musulmanes en el mundo. Pero los analistas dicen que ganó por la sensibilidad social que evidenció y, como demócrata, por disentir con Donald Trump, no por su condición religiosa en una ciudad -por otra parte- con pocos votantes musulmanes.

Es cierto que Londres también tiene un alcance musulmán, Sadiq Kahan, que está cumpliendo su tercer mandato, o sea que es valorado por el electorado que lo reeligió en dos oportunidades. Miembro del Partido Laborista, enrolado en el ala izquierda moderada y caracterizado como un socialdemócrata, es el único alcalde de la capital del Reino Unido que recibió el título de caballero. También en este caso su fe islámica no es lo gravitante, sino su gestión.

En la Argentina, la reciente creación de un centro de sufismo -la expresión mística del islam- en Olavarría también levantó polvareda. Por lo pronto, suscitó el cuestionamiento del fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, que en su cuenta de X exclamó al enterarse: “¡Estamos jodidos!”. Luego, agregó con un toque de ironía: “Parece que los próximos dos países islámicos en tener armas nucleares después de Pakistán serán Francia y el Reino Unido”.

Pero la crítica más severa provino de La Derecha Diario, un periódico digital muy popular en el mundo hispano editado en español, inglés y hebreo que apoyó desde sus comienzos en la política a Javier Milei y hoy también está alineado con Donald Trump. El diario le atribuyó un poco claro financiamiento del exterior del centro -que no es propiamente una mezquita- y sumó la advertencia de “expertos en seguridad y analistas sobre riesgos de radicalización y adoctrinamiento”.

En cuanto a una supuesta radicalización y adoctrinamiento, Yusuf explicó que en el sufismo “solo se hacen recomendaciones para que seamos mejores seres humanos”, siendo el eje “una vuelta al amor entre las personas tocando el corazón, todo lo cual está en las antípodas de la violencia”. Además, señaló que durante la pandemia abrieron un comedor comunitario que dada las necesidades sigue atendiendo.

El episodio motivó un pronunciamiento del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR), que agrupa a personalidades de los diversos cultos que actúan en el país, en el que expresa “su profunda preocupación por recientes publicaciones periodísticas y en redes sociales que, con tono de alarma, se refieren a la apertura de una mezquita en la ciudad de Olavarría, utilizando expresiones como “alerta por la expansión del islamismo”.

“Igualmente preocupantes son los comentarios que destilan odio religioso, e ignorancia, vertidos por muchos lectores. Este tipo de mensajes, difundidos por algunos medios de noticias, constituyen un claro ejemplo de islamofobia y de estigmatización hacia una comunidad religiosa que ejerce legítimamente su derecho constitucional a profesar y practicar su fe”, afirma.

Subraya que “la libertad religiosa y de conciencia es un derecho humano fundamental, protegido por la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes argentinas” y que “ninguna comunidad religiosa debe ser objeto de sospecha o alarma por el solo hecho de establecer un templo o expresar públicamente sus creencias”.

“La diversidad religiosa -señala- forma parte esencial del pluralismo democrático y de las mejores tradiciones argentinas, según el llamado del preámbulo constitucional a “todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Su respeto es condición necesaria para la convivencia pacífica en una sociedad libre”.

En tiempos de polarizaciones ideológicas fuertes, lo único que le faltaría a la Argentina sería atizar conflictos religiosos y dañar un gran tesoro que tiene y es un ejemplo para el mundo: la libertad religiosa y la convivencia interconfesional.

