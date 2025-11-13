Licitan 19 viviendas del IAPV para la ciudad de Nogoyá

Las obras tienen un presupuesto oficial superior a los 1.537 (mil quinientos treinta y siete) millones de pesos, y la apertura de las ofertas económicas se llevará a cabo el 16 de diciembre, a las 10, en la sede del organismo.

El presidente del IAPV, Manuel Schönhals, expresó que "cada unidad habitacional que construimos implica no solo que una familia acceda a su hogar, sino también que se reactive la economía local, con la compra de materiales y la generación de mano de obra en la comunidad".

El funcionario agregó que estas obras permiten "transformar la vida de muchas familias que esperan su casa propia y ofrecerles a sus hijos un nuevo bienestar".

Schönhals destacó que "la importancia de este conjunto habitacional se sustenta en la alta demanda existente en nuestra provincia, que requiere respuestas concretas, progresivas y sostenibles. La construcción de estas viviendas constituye un aporte significativo para reducir el déficit habitacional y brindar a las familias beneficiarias una solución digna y segura".