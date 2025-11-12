Los salarios registrados perdieron frente a la inflación en septiembre

En consecuencia, la baja del salario real formal fue del 0,8% en el noveno mes del año, luego de que en agosto registrara un incremento del 0,5%.

Durante septiembre, el índice de salarios, que incluye a los informales, aumentó un 2,2% mensual y 46% interanual, superando al IPC en ambos casos. El indicador acumuló una suba de 30,4% con respecto a diciembre de 2024.

El crecimiento mensual de este índice se debe a subas de 1,4% en el sector privado registrado, 1,1% en el sector público y 5,7% en el sector privado no registrado. La inflación de octubre fue de 2,3% y acumuló 31,3% en los últimos 12 meses

"La evolución del salario real comenzó a traducirse en una recuperación más gradual, en contraste con la mejora más pronunciada observada durante el segundo semestre de 2024. Desde entonces, la dinámica del poder adquisitivo del salario registrado ha mostrado signos de estancamiento, manteniéndose en un nivel similar a lo largo de todo el año", revelaron desde ACM.