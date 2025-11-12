El ministro de Salud puso en funciones al nuevo director del Hospital Masvernat de Concordia

La agenda comprendió la asunción del nuevo director del Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, la inauguración de la nueva guardia pediátrica y la puesta en valor del Servicio de Diagnóstico por Imágenes.

"Vinimos a poner en funciones al nuevo director, el doctor Guillermo Bossa y agradecer la gestión del doctor Mauro Dodorico, quien presentó su renuncia por razones personales, y a todo su equipo por la labor", expresó el ministro Blanzaco. Tras lo cual añadió: "También estamos poniendo en funcionamiento la nueva Guardia Pediátrica, un proyecto que trabajamos con el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura y se realizó con fondos de la provincia, y además el Servicio de Diagnóstico por Imágenes, que se readecuó con ayuda de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, así que es un día muy auspicioso para nosotros, para el hospital y creemos que para toda la comunidad de Concordia".

En la oportunidad se hizo entrega del Decreto Nº 3060, por el cual se designó como nuevo director del hospital a Guillermo Diego Bossa. En ese sentido, durante el acto de designación, el titular de la cartera sanitaria señaló: "Quiero agradecer a Mauro Dodorico, con quien nos une una relación de trabajo y de amistad desde hace varios años. Sé del esfuerzo y la gestión que él y todo su equipo vienen realizando para poner este hospital en el lugar que se merece y brindar un servicio de calidad a toda la población", y agregó: "Guillermo Bossa, es personal del hospital, y seguramente va a dar continuidad a la gestión que se ha llevado a cabo hasta ahora".

En el mismo sentido se expresó el nuevo director, quien hizo hincapié en la continuidad del proyecto. "El compromiso es importante, y demanda un esfuerzo personal y familiar. No obstante, todos estamos comprometidos para lograr cambios". Y completó: "Me acompañará el equipo que trabajaba y eso me da una garantía y una fuerza importante".

"Cada paso que pudimos dar en la gestión hospitalaria fue posible gracias al apoyo de toda la estructura ministerial, de las instituciones y de las empresas que acompañaron los proyectos, como el de la Guardia Pediátrica, que era un anhelo de toda la ciudad de Concordia. Hoy me toca anunciar un cambio de autoridades, y dejo la dirección en manos de un amigo y compañero de trabajo, con la convicción de que seguirá guiándose por los mismos principios: el compromiso, la transparencia y el objetivo de que el hospital esté siempre a la altura de las necesidades de la población", expresó Mauro Dodorico, el director saliente.

Por su parte, el presidente de la delegación argentina de la CTM, Alejandro Daneri manifestó: "Desde la Delegación seguimos muy de cerca esta institución y continuaremos acompañando esta nueva conducción. Venimos trabajando conjuntamente y lo seguiremos haciendo, bajo las indicaciones del gobernador Frigerio, quien nos marcó el camino a seguir para colaborar en uno de los valores fundamentales que, para nosotros, es la salud. También creemos que la salud y la educación son pilares sobre los que debemos contribuir en beneficio de todos los entrerrianos y de la región, así que es una gran satisfacción poder colaborar y continuar en esa línea".