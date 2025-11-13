Llegaron a Colón nuevos móviles 0 km para la Jefatura Departamental de Policía

Llegaron a Colón dos de las tres camionetas 0 km destinadas por el Gobierno de Entre Ríos a la Jefatura Departamental de Policía. El equipamiento fortalecerá patrullajes, controles y tareas de prevención en la ciudad y el departamento.

La entrega y presentación se realizó junto al intendente José Luis Walser; el jefe Departamental Luis Valdéz Puente; el diputado Mauro Godein y el secretario de Gobierno, Mariano Bravo. Las unidades —Nissan 4x2 0 km— se incorporan al esquema operativo para ampliar la capacidad de respuesta y cobertura territorial.

El municipio destacó que el refuerzo llega en la antesala de la temporada turística, cuando se intensifican los operativos y se requiere mayor disponibilidad de móviles para patrullajes, controles de acceso y prevención en zonas clave.

Entrega y autoridades presentes

Walser supervisó la presentación de los móviles asignados por la Provincia a la Jefatura Departamental. Participaron autoridades policiales y municipales, en el marco de la coordinación permanente entre los niveles de gobierno para optimizar recursos y resultados.

Las nuevas camionetas permitirán más patrullaje preventivo, mejor cobertura en controles y mayor capacidad de intervención ante emergencias. El equipamiento acompaña los operativos coordinados que se despliegan en accesos, avenidas y barrios.

El intendente subrayó la articulación Provincia–Municipio–Policía para sostener una ciudad segura, especialmente de cara a la temporada estival. El municipio continuará aportando logística, ordenamiento vial y soporte operativo a los dispositivos preventivos.