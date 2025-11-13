Básquet: Tomás de Rocamora logró su primera victoria en el certamen

Tomás de Rocamora logró su primera victoria en la Liga Argentina, fue ante Unión de Mar del Plata.

Tomás de Rocamora le ganó a Unión de Mar del Plata por 85 a 81 en lo que fue su tercera presentación dentro de la Conferencia Sur de La Liga Argentina de Básquetbol. Ahora el Rojo uruguayense visitará el próximo lunes a La Unión de Colón.

Más que un festejo para Rocamora fue un desahogo lo que terminó logrando ante Unión porque de haberlo tenido casi resuelto otra vez estuvo a nada de que le arrebataran el triunfo. Fue otro partido durísimo, como los que jugó ante Deportivo Viedma y Racing de Avellaneda, pero éste tuvo el condimento de enfrentó a dos equipos que no habían ganado hasta acá.

Y lo terminó ganando el equipo entrerriano porque estuvo un poquito más fino en medio de un frenesí final plagado de errores, de uno y otro lado. El equipo de Sebastián Amato justificó su éxito apoyado en un trío ofensivo de gran noche y que lo conformaron Franco Maeso, Valentino Occhi y Juan Ignacio Fernández.

Unión también mostró lo suyo y casi con un repertorio similar que tuvo tres protagonistas principales: Juan Ignacio Bellozas, Matías Carneglia y Álvaro Yarza. El equipo marplatense supo estar nueve puntos arriba en el primer cuarto y se lo llevó 21-23.

Rocamora tuvo que corregir y mejorar para quedar adelante 45-40 al finalizar el primer tiempo. En el tercer cuarto apareció el nerviosismo de los dos lados. Bajaron la intensidad y el goleo para quedar 60-55 antes del cuarto decisivo.

En este último tramo con Maeso y Occhi lastimando, Rocamora sacó ventaja de 13 (77-64) y quedaba poco. Pero después se apuró, se equivocó mucho y le dio a su rival la posibilidad de cambiar la historia. Restando 25 segundos y con el tablero 81-77 el local perdió la pelota en la salida y desde ahí pudo haber pasado cualquier cosa.

Franco Maeso sumó 21 puntos y 11 rebotes, Occhi lo siguió con 18 y seis mientras que Juani Fernández llegó a las 14 unidades. Bellozas la rompió toda con sus 19 puntos y 17 tableros, el goleador absoluto fue Carneglia con 26 puntos y Yarza lo escoltó también con 19.