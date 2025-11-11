Pedro Aznar celebra medio siglo de música y este domingo se presenta en Paraná

Pedro Aznar este domingo se reencontrará con su público en Paraná, en el Teatro 3 de Febrero.

El reconocido músico y compositor Pedro Aznar llegará nuevamente a Paraná para ofrecer un concierto este domingo 16 de noviembre, en el Teatro 3 de Febrero (25 de Junio 54). La presentación forma parte de su tour “Pedro Aznar 5.0 – 50 años de música”, con el que conmemora cinco décadas de una prolífica carrera artística.

En esta gira especial, Aznar propuso a sus seguidores participar activamente en la elección del repertorio a través de sus redes sociales. De ese intercambio surgió un espectáculo que combina clásicos inolvidables con piezas más recientes, reflejando la diversidad estilística que caracteriza su obra.

Figura esencial de la música argentina, Aznar ha sido integrante de grupos emblemáticos como Madre Atómica, Alas, Serú Girán y el Pat Metheny Group, con el que obtuvo tres premios Grammy. A lo largo de su trayectoria también ha compartido escenarios y proyectos con grandes nombres de la música latinoamericana e internacional, entre ellos Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa, Pablo Milanés, Fito Páez, Caetano Veloso, Lila Downs, Roger Waters y Shakira.

Entradas

Los tickets pueden adquirirse en tickea.com.ar o en la boletería del Teatro 3 de Febrero. Además, quienes abonen con tarjetas del Banco Entre Ríos o Banco Santa Fe podrán optar por planes de 3 o 6 cuotas sin interés en las compras online.