Andrés Calamaro se presentará en el Estadio Mundialista de Sóftbol

El músico argentino Andrés Calamaro llegará a la capital entrerriana para ofrecer un recital el domingo 16 de noviembre a las 21 en el Estadio Mundialista de Sóftbol, ubicado en Juan Ambrosetti 600.

El espectáculo propone un repaso por diferentes etapas de la trayectoria de Calamaro, con canciones destacadas de su repertorio y composiciones actuales. La producción local informó que el predio contará con sectores diferenciados, sonido e iluminación profesional, y servicio de gastronomía para el público.

Con una larga y virtuosa trayectoria, Andrés Calamaro se convirtió en uno de los referentes más importantes del rock en Argentina. Su carrera comenzó en la década del setenta, cuando con apenas trece años se acercó a la guitarra eléctrica y al piano, influenciado por su maestro Osvaldo Caló. Más tarde formó parte de grupos como Raíces y Dickinson Power Trio, con los que grabó sus primeros discos y comenzó a presentarse en escenarios de Argentina y el exterior.

El salto definitivo en su carrera llegó con su participación en Los Abuelos de la Nada, junto a Miguel Abuelo, con quienes grabó clásicos del rock nacional como Mil horas o Costumbres argentinas. Posteriormente, el artista inició su camino como solista y consolidó una obra muy vasta con discos como Por mirarte (1988) y Nadie sale vivo de aquí (1989), este último considerado como uno de los mejores álbumes del rock argentino.

Durante los años noventa formó parte de Los Rodríguez, banda que alcanzó enorme popularidad en España. De regreso en Argentina, Calamaro lanzó discos como Alta suciedad (1997) y Honestidad brutal (1999), que lo consagraron como una figura central de la música. En las últimas décadas continuó editando producciones aclamadas como Cargar la suerte (2018) y Dios los cría (2021), donde reversiona sus propias canciones junto a artistas como Julio Iglesias, Juanes, Alejandro Sanz y Julieta Venegas.

Entradas disponibles en este enlace.