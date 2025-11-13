Martín Toyé presenta en Paraná la muestra de fotografía “Gramática de las erosiones”

La inauguración será el miércoles 19 de noviembre desde las 20 horas en GAP, Alameda de la Federación 355.

En una destacada reseña, el arquitecto Marcelo Olmos dice del fotógrafo paranaense y de su trabajo:

“Martin Toyé es fotógrafo, es paranaense, un magnífico fotógrafo que comenzó en esta ciudad para después volar y crecer en Rosario. Una sólida formación, un crecer continuo acredita su solvencia, que atrapa. Su manejo de imágenes apunta a redescubrir el cuerpo masculino, despojarlo de silencios o proclamas, simplemente abordarlo como algo natural, una vivencia diaria que elije dónde situarse, estar o ser. Ni provocación con aires eróticos ni apelar a lo distinto. Simplemente asumir que existe, el hombre que todos los días transita calles, fatiga universidades o explora territorios. Nada mejor para conocerlo que presentarlo tal cual, sin aditamentos, sin cargas que lo encasillen en un universo simbólico. Él, nosotros, simples, solos. Martín lo dice y aclara en un párrafo, que me encanta, naturalizar el desnudo masculino: dejar de pensar el cuerpo como un objeto sexual y comenzar a verlo como una construcción natural. Somos una diversidad de personas.

“Pero en esta muestra Toyé encara soportes distintos, aportes mágicos de páginas literarias que agregan misterio y la búsqueda de coincidencias, o solo saber y dar a conocer que también cargas historias y transitamos caminos infinitos.

“Estamos condicionados por cómo debemos mostrarnos, somos piezas en el juego de convicciones culturales y sociales, despojarnos de todo y presentarnos simplemente como somos es un paso a verdades y situaciones que siempre deseamos y no nos animamos a encarar. Somos lo que somos, el comienzo de un buen camino”.