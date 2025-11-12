Básquet: Paraná recibirá este fin de semana al Entrerriano U15 Femenino

El seleccionado de la Asociación Paranaense Femenina de Básquet U15 será uno de los animadores del torneo.
Paraná recibirá este fin de semana el Campeonato Entrerriano de Selecciones Femeninas U15, un certamen que reúne a representativos asociativos y que, una vez más, contará con la participación de la Zona Campeonato y la Zona Desarrollo.
La acción se llevará adelante entre el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre en el estadio del Club Atlético Talleres (Yrigoyen 593). El torneo es organizado por la Asociación Paranaense de Básquet Femenino y fiscalizado por la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER).
Dentro de la Zona Campeonato estarán el local APBF, Pancho Ramírez, actual bicampeón provincial de la categoría que buscará defender su reinado, Concordia y Santa Elena, configurando un grupo de alto nivel competitivo, con jugadoras que vienen destacándose en torneos locales y provinciales.
Por su parte, la Zona Desarrollo estará integrada por los seleccionados de la APBF y de la Asociación de Colón, que afrontarán sus encuentros con el objetivo de potenciar el crecimiento y desarrollo de las jugadoras.
Fixturación
Zona Campeonato
Sábado 15 de noviembre
13.30: APBF - Santa Elena
16: Pancho Ramírez - Concordia
17.45: Desfile inaugural
Domingo 16 de noviembre
9: APBF - Concordia
11: Pancho Ramírez - Santa Elena
16: Concordia - Santa Elena
18: APBF - Pancho Ramírez
Fixturación Zona Desarrollo. 5×5 y 3×3
Sábado 15 de noviembre
11: APBF 2 - Colón
17.45: desfile
18.15: APBF 1 - Colón (streaming)
Domingo 16 de noviembre
13.30: APBF 1 - APBF 2