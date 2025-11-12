Básquet: Paraná recibirá este fin de semana al Entrerriano U15 Femenino

El seleccionado de la Asociación Paranaense Femenina de Básquet U15 será uno de los animadores del torneo.

Paraná recibirá este fin de semana el Campeonato Entrerriano de Selecciones Femeninas U15, un certamen que reúne a representativos asociativos y que, una vez más, contará con la participación de la Zona Campeonato y la Zona Desarrollo.

La acción se llevará adelante entre el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre en el estadio del Club Atlético Talleres (Yrigoyen 593). El torneo es organizado por la Asociación Paranaense de Básquet Femenino y fiscalizado por la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER).

Dentro de la Zona Campeonato estarán el local APBF, Pancho Ramírez, actual bicampeón provincial de la categoría que buscará defender su reinado, Concordia y Santa Elena, configurando un grupo de alto nivel competitivo, con jugadoras que vienen destacándose en torneos locales y provinciales.

Por su parte, la Zona Desarrollo estará integrada por los seleccionados de la APBF y de la Asociación de Colón, que afrontarán sus encuentros con el objetivo de potenciar el crecimiento y desarrollo de las jugadoras.

Fixturación

Zona Campeonato

Sábado 15 de noviembre

13.30: APBF - Santa Elena

16: Pancho Ramírez - Concordia

17.45: Desfile inaugural

Domingo 16 de noviembre

9: APBF - Concordia

11: Pancho Ramírez - Santa Elena

16: Concordia - Santa Elena

18: APBF - Pancho Ramírez

Fixturación Zona Desarrollo. 5×5 y 3×3

Sábado 15 de noviembre

11: APBF 2 - Colón

17.45: desfile

18.15: APBF 1 - Colón (streaming)

Domingo 16 de noviembre

13.30: APBF 1 - APBF 2