Jugadores de San Lorenzo denunciaron que “la situación actual es insostenible” pero luego se arrepintieron

Los jugadores de San Lorenzo realizaron un fuerte comunicado en el que expresaron su “preocupación y malestar” y subrayaron que “llegó el momento de alzar la voz” por la situación que atraviesa el club. Sin embargo, luego borraron la publicación al considerar que cometieron una "imprudencia" al ventilar los problemas de la institución.

“Desde el mes de agosto no vemos percibido, en algunos casos, íntegramente nuestros salarios, lo que afecta directamente a nuestras familias y compromete el normal desarrollo de nuestra actividad profesional”, denunciaron en redes sociales.

Por otra parte, revelaron otras de las complicaciones que atraviesan a diario, como “la falta de comida adecuada, la ausencia de servicios básicos en el vestuario (agua caliente), y la falta de respuestas concretas por parte de la dirigencia, a pesar de las reiteradas promesas de solución que nunca cumplieron”.

Toda esta situación se dio luego de una reunión con el presidente del club, Marcelo Moretti, mientras que el entrenamiento programado para este miércoles se postergó media hora.

Pese a la gravísima crisis institucional que atraviesa, San Lorenzo se encuentra clasificado a los playoffs del Torneo Clausura y está muy cerca de meterse en la Copa Sudamericana 2026, señala NA.





Luego, el arrepentimiento

Sin embargo, tras el revuelo que generó la publicación, los futbolistas borraron los posteos y difundieron otro mensaje en el que mencionaron al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, quien está muy involucrado para intentar resolver el caos del Ciclón.

"Los jugadores del plantel profesional, entendiendo el impacto del comunicado emitido hace unas horas, queremos manifestar que hemos cometido una imprudencia, omitiendo destacar los esfuerzos del club como el apoyo y acompañamiento del presidente Claudio Tapia, quien se interiorizó de nuestra situación", manifestaron.

En medio de la crisis institucional, las inhibiciones de FIFA por deudas y la incertidumbre sobre el futuro dirigencial (es una incógnita qué puede suceder con Marcelo Moretti), los jugadores de San Lorenzo expresaron su bronca por la delicada situación del club. De todas formas, el plantel se entrenó con normalidad este miércoles y se espera que así continúen durante la semana.

El Ciclón marcha quinto en la Zona B, con 23 puntos, a 2 de Vélez (cuarto) y 2 unidades por encima de River (el sexto). En la última fecha, recibirán a Sarmiento de Junín, este sábado a las 19.15. Por otra parte, en la Tabla Anual, quedaron séptimos, con 50, en zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana.