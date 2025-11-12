Boxeo: dos títulos amateur se pondrán en juego el viernes en Palma Juniors

Será la quinta velada de Paya Box en el Club Palma Juniors.

Con un título entrerriano y otro interprovincial en juego, se realizará este viernes desde las 21 una velada boxística en el Club Palma Juniors (Piedrabuena 127, Paraná). Habrá un total de 12 peleas amateur y una exhibición que protagonizarán Wenceslao Mansilla (Peligro Team) y Nicolás Pagliaruzza (Paya Box).

Las principales atracciones de la noche en la capital entrerriana serán dos: Iván La Parka Frutos (Boxing Paraná) defenderá el título entrerriano en la categoría hasta 75 kilogramos ante Rodrigo El Chacal Malgrego (Team Barrios, de Colón). Además, la pugilista amateur y campeona provincial Zamira Beber (Paya Box) se medirá con Belén Díaz (Olimboxing, de Santa Fe) por el título Dos Orillas.

Por otra parte, se presentarán otros cinco pugilistas del gimnasio organizador, Paya Box: Alexis Joel enfrentará a Jonathan Gómez (Boxing Paraná); Fran Almirón combatirá ante Nicolás Rodríguez (Colón de Santa Fe), Tomás Omar peleará con Marcos Orrego (Team Peligro) en hasta 72kg y Johana Beber se presentará ante Sofía (Moto Box).

Las entradas anticipadas se venderán a 7000 pesos, mientras que en puerta tendrán un costo de 9000 pesos.