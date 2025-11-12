ATE pidió audiencia urgente con el ministro Troncoso para avanzar en diversos temas

La Seccional Entre Ríos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó una nota en la que solicita una “audiencia urgente” al ministro de Gobierno y Trabajo de la provincia, Manuel Troncoso, teniendo en cuenta “la preocupante situación económica de los trabajadores y trabajadoras y a cuatro meses de congelamiento salarial, sin fecha cierta de convocatoria a paritarias”.

Entre los ítems consignados a tratar, es de interés del gremio estatal “avanzar firmemente en recomposición salarial, recategorizaciones, renovación de contratos y régimen de horario (Ley N° 8183)”.

También se menciona que sigue pendiente el traspaso del jardín maternal.